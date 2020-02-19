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周刊報他看「小郭雪芙」與男模喇舌到處講…毀女藝人婚事　唐從聖求償200萬

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▲李沛旭和蔡淑臻（圖／翻攝自臉書、YouTube）

▲周刊於2017年報導，稱唐從聖看到李沛旭與「小郭雪芙」曾智希喇舌到處講，害李沛旭與蔡淑臻婚事告吹；唐從聖不滿周刊未向他查證就報導，怒告周刊副總求償200萬。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

記者羅志華／台北報導

周刊於2017年接獲「匿名正妹」爆料，報導藝人李沛旭與「小郭雪芙」曾智希在聚會上「喇舌」，導致他和女模蔡淑臻婚事告吹，並指消息來源是藝人唐從聖；唐從聖認名譽受損，向周刊副總宋筱玲求償200萬、要求登報道歉。北院2月19日開庭，唐從聖未到，也沒請代理人，法官改期至4月1日，諭知若唐從聖再不到，將撤回起訴。

周刊當時報導，李沛旭與曾智希在一場聚會中神隱，大家找了一圈，才發現2人在牆角喇成一團，眾人拿手機記錄之餘，照片也流傳到蔡淑臻手上；而向周刊爆料的「正妹」稱，消息是從唐從聖的大嘴巴得知。

被寫成「爆料元兇」的唐從聖，不滿周刊未向他查證就輕率報導，幾天後便開直播出面澄清，稱周刊報導他「因為太愛說話，把蔡淑臻跟李沛旭的婚事搞砸」一事，根本不是事實，更批評周刊僅憑一個「正妹、業內人士」說法，就在未查證的情況下報導，有違新聞媒體的素養，事後對周刊社長、總編和負責娛樂的副總宋筱玲提告。

檢方調查時，宋女拒絕提供爆料來源，僅提出和「爆料正妹」的對話紀錄，稱她向對方詢問後，得知消息來源是唐從聖；由於周刊曾在向唐從聖查證後，消息被其他媒體搶先報導，讓她決定再也不找唐從聖查證。

檢方調查後，認為宋女僅根據有人轉述，未向唐從聖查證就輕率報導，已毀損他的名譽，依妨害名譽罪嫌起訴宋女，至於周刊社長、總編輯則因未參與報導，獲不起訴。

唐從聖另對宋女民事求償200萬，並要求登報道歉，北院2月19日開庭，唐從聖未到、也沒請代理人到庭，法官改期至4月1日續審，並諭知若唐從聖再不到，將撤回起訴。

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