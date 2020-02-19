▲鑽石公主號返台「直送醫院隔離」，檢驗2次陰性再轉檢疫所。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

郵輪鑽石公主號至今累計542人確診新冠肺炎（COVID-19），台灣又增加1人確診，目前22位台籍旅客中已有5人感染，中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，鑽石公主號接回國人，需要再隔離14天，初步隔離場所為醫院，入院後會再做2次篩檢，如果二採為陰性，就會送到檢疫場所。

鑽石公主號今（19）日解除隔離期，船上500人上午陸續下船，台灣人民預計21日將返回台灣。何啟功表示，今日又再有1台人確診，另有5人已下船，不過船上有些民眾有雙重國籍，也表達回台醫院，我方基本上都會讓他們回來，但最終人數待定中。

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依據外交部掌握訊息，目前船上有7對夫婦、1對母女，其餘都是單身，而夫婦中有1人感染，就不得返台。何啟功提到，今天有5位已先行下船，由外交部同仁接到旅館安置，之後才會由包機同仁處理。至於新增確診個案性別與年齡，目前仍在掌握中。

鑽石公主號有2名台籍員工，其中1名表達要乘坐包機返台意願，另一位則需流傳工作1個月。何啟功表示，包機民眾返台後，需要到醫院先做隔離，以目前各醫院負壓隔離病房的量能來看，可能需要2至3家醫院，會依隔離者住家附近的醫院為考量。