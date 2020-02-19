兒捲入妨害性自主案！老父受連累遭痛毆　「顱內出血」四肢慘癱

▲姚父上前阻攔卻反遭賴男打成重傷，經手術後仍四肢癱瘓。（圖／翻攝Google map）

記者莊智勝／彰化報導

彰化縣一名賴姓男子在前妻的轉知下，得知姚男涉嫌對女兒不軌，憤而於105年2月晚間前往姚男住處理論，並作勢欲出手痛毆；姚男父母見狀後急忙上前勸阻，不料賴男卻轉朝兩老揮拳，導致姚母身上多處擦傷，姚父則因此右側顱內出血，經手術後仍宣告四肢癱瘓。案經家屬提告目前進入二審階段，台中高分院依致人重傷害罪判處賴嫌有期徒刑4年6月，全案仍可上訴。

判決書內容指出，姚男遭控訴對賴男女兒不軌、涉嫌妨害性自主罪嫌，但案後經台中地檢署檢方偵辦，已予姚男不起訴處分確定。105年2月晚間，賴男從前妻口中輾轉得知愛女險些遭人欺侮，氣得前往姚男住處理論，要為女兒追討公道，賴男一踏進門後，氣得作勢要痛毆姚男，姚父、姚母見狀後急忙上前攔阻，不料反遭毆打成傷，姚父更因此右側顱內出血，開刀治療後仍四肢癱瘓，賴男事後也遭到起訴。

賴男到案時辯稱，當下姚父一直出手推人，他也不知姚父本身身體有病，「如果知道的話，我就不會打他了！」賴男駁斥，自己雖然動手毆打姚父，但傷勢應該不至於嚴重到四肢癱瘓，如果真是如此，那當時警察也不會讓他離開，「而且我在毆打他之前，他已經受監護宣告了，生活都無法自理了！」對於賴男說詞，一審法官不採信，判賴有期徒刑6年。

全案經上訴台中高分院審理後，法官發現姚父該月12日遭毆當天前往醫院急診時，醫師建議須安排全身電腦斷層掃描，但姚父卻不斷躁動、無法配合，女兒見狀後也婉拒電腦斷層檢查；豈料時隔3日後，姚父再度因意識程度改變而入院，經檢查後發現右硬腦膜下腔出血，緊急手術後仍然宣告四肢癱瘓。

法官考量，雖然姚父遭到毆打、最終四肢癱瘓，但這部分難謂無延誤就醫之責，且衡量賴男已與姚父家屬達成和解，屢次道歉表達悔意，衡量其犯案動機後，改判有期徒刑4年6月，全案仍可上訴。

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