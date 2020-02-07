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宏達電響應《2020台灣燈會》在台中　五款VR遊戲免費體驗再祭優惠

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▲宏達電響應2020台灣燈會在台中　五款VR遊戲免費體驗再祭優惠。（圖／宏達電提供）

▲宏達電響應《2020台灣燈會》。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（7）日宣布將以實際行動支持台灣節慶文化指標《2020台灣燈會》，並與中華電信攜手合作，展出VIVE最新高規電腦驅動PC VR產品VIVE Cosmos，以及一體機VIVE Focus Plus，並在現場提供民眾免費體驗五款最暢銷的VR遊戲，再祭出手機及VIVE產品優惠好康。

▲宏達電響應2020台灣燈會在台中　五款VR遊戲免費體驗再祭優惠。（圖／宏達電提供）

▲VR for Impact作品《Tree》。（圖／宏達電提供）
 
宏達電表示，2020的台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，根據場地特色，設有「童趣樂園」、「森林秘境」和「藝想世界」三大主題，並運用不少尖端科技，向全球展現台灣第二大城的繁榮發展及文化創新，其中HTC就將VR軟硬體運用在燈會的「森林秘境」主題區。

▲宏達電響應2020台灣燈會在台中　五款VR遊戲免費體驗再祭優惠。（圖／宏達電提供）

▲VR for Impact作品《Tree》。（圖／宏達電提供）
 
宏達電指出，「森林秘境」融入生態永續、藝術美學政策，探討地球森林多樣性，伴隨影像、聲音、故事及藝術裝置，突顯地球環境教育的永續議題，宏達電與中華電信攜手合作的展區緊鄰「奇想大道」，正凸顯出透過虛擬實境科技，得以實現各種天馬行空的夢想。

▲宏達電響應2020台灣燈會在台中　五款VR遊戲免費體驗再祭優惠。（圖／宏達電提供）

▲VR for Impact作品《Tree》。（圖／宏達電提供）

宏達電分享，活動現場可以免費體驗VR作品《Tree》，只要戴上VIVE Cosmos，就能讓使用者搖身一變為熱帶雨林中的一棵樹，親身經歷從幼苗到雄偉的參天巨木完整生命過程，這是HTC投入千萬美元給VR for Impact合作夥伴及內容開發商代表作品之一，為表達對聯合國永續發展目標的支持。

▲宏達電響應2020台灣燈會在台中　五款VR遊戲免費體驗再祭優惠。（圖／宏達電提供）

▲《蜘蛛人離家日VR》遊戲畫面。（圖／宏達電提供）

宏達電進一步表示，活動現場另一款免費體驗的VR內容則是《蜘蛛人：離家日VR》，只要選好最愛的蜘蛛人造型，就可以如同蜘蛛人俯瞰紐約街頭，攀登和穿梭曼哈頓最高的塔樓，享受在都市叢林中擺盪的刺激，遊戲內容根據2019賣座電影《蜘蛛人：離家日》改編。

▲宏達電響應2020台灣燈會在台中　五款VR遊戲免費體驗再祭優惠。（圖／宏達電提供）

▲以VIVE Focus Plus 體驗《蜘蛛人離家日VR》。（圖／宏達電提供）
 
宏達電祭出好康優惠，讓民眾至現場體驗VIVE Cosmos及VIVE Focus Plus還可獲得精美贈品乙份，參加現場中華電信活動，更有機會抽中家電，並在展覽期間2月8日至2月23日加碼購機好禮，凡是購買VIVE Cosmos及VIVE Focus Plus，即加碼贈送HTC福袋乙組。

▲宏達電響應2020台灣燈會在台中　五款VR遊戲免費體驗再祭優惠。（圖／宏達電提供）

▲以VIVE Cosmos 體驗《Tree》。（圖／宏達電提供）

此外，宏達電為響應《2020台灣燈節》，台中各中華電信門市(含神腦國際特約門市)將舉行台中品牌週活動，活動期間從2月8日至2月29日購買HTC U12+、HTC U19e及HTC Desire 19+，即送「HTC星空彈跳瓶」，購買指定機款並登錄活動網頁，再享金鼠新春加碼送好禮「撞色萬用手機袋」。

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