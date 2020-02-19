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鑽石公主號是「最失敗隔離實驗」　船艙環境惡劣…適者生存成疫情擴大原因！

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▲鑽石公主號,新冠肺炎,新冠病毒,日本。（圖／路透）

▲鑽石公主號的狀況令外界相當擔憂。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

停靠在日本橫濱的「鑽石公主號」18日開始陸續接受各國包機載回旅客，日本當局19日也將篩檢為陰性的500名高齡旅客陸續送下船，然而這樣的作法卻讓外界評論不一。根據衛生專家表示，日本對於鑽石公主號上的防疫消毒並未做到完善，這樣「草率」的放人，恐怕會讓後續爆發些許疫情，甚至整艘船就是新冠病毒的溫床，本就不該以基本防疫帶過。

日本神戶大學專家岩田健太郎登船不到一日被迫下船，在Youtube上透露船上的環境相當惡劣，認為安倍政府的防疫政策根本漏洞百出。

鑽石公主號→新冠病毒溫床

載有3700多人的鑽石公主號，爆發一名80歲香港男性確診新冠肺炎後，整艘船停靠在日本橫濱進行隔離，一開始當局輕忽的態度，卻沒想到成為日後新冠肺炎蔓延的主要原因。首先上船檢驗的日方人員，並未穿戴防護衣，乘客也並未注意仍可自由在艙內活動，或至甲板放風。

然而，隨著確診人數增升，日政府察覺到新冠肺炎蔓延的速度爆增，卻僅要求乘客在房內隔離，每日放風一小時，卻已經造成無法避免的擴散，連續一周鑽石公主號確診人數越來越多。多國旅客開始拍攝影片、寫信求救自己的政府，卻直到本周開始英國、美國等國家才出現包機準備撤離船上屬於自己國家的旅客。

日本壓力大最終卻屈服病毒之下

面對一開始外界對於日政府把所有乘客放在郵輪上隔離，就已經有許多輿論出現，因船上仍為中央空調、空間密閉，即便做出消毒，仍無法保證病毒不會擴散。隨著確診變多，日籍的登船檢疫人員也中標，境內也開始出現越來越多本土確診，原本還期待發奧運觀光財的日本，終於在上周坦承，「病毒已經開始擴散，各單位都要做好準備」。

▲▼ 鑽石公主號郵輪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 鑽石公主號郵輪上的環境令專家擔心。（圖／達志影像／美聯社）

衛生專家全都擔憂

全球衛生法專家特納（Mark Eccleston-Turner）表示，船上的環境令人擔憂，但是人權卻凌駕在疫情之上，這成為疫情爆發中最矛盾的問題，「以公共衛生名義限制出入或是滿足某些國家的要求」需要慎重討論，不應該帶有歧視，尤其更應該基於科學根據。

東安格里亞大學（University of East Anglia）醫學教授亨特（Paul Hunter）表示，儘管大家認為在船上的隔離已經阻止疫情擴散，但確診只會陸續傳出，因為這樣的隔離方法本就無效，此外也不知道這些新病例遭到感染跟發病時間，確診與健康的人不斷重疊，最後只會變成大量人傳人的感染。

下船後才是開始

目前檢驗呈現陰性的旅客得到下船許可，然而在隔離的過程中，也無法保證是否真的沒有受到感染。專家建議，乘客返家後仍需要自主隔離，確保身體狀況無虞。

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