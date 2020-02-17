高雄女騎士派出所前70米突暈倒　血糖太低！警遞糖果救援

▲蘇姓婦人日前騎機車外出要去找朋友因血糖過低暈倒路口，警方趕到立即遞上糖果給婦人吃，並協助救護人員將蘇婦送醫檢查。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄三民區一名蘇姓婦人，日前獨自騎機車出門要去找朋友，在路口停等紅燈時突然暈眩連人帶車摔倒在地上，摔倒地點距離派出所不到70公尺。員警一走出派出所，準備值勤便發現婦人橫躺地上，立即飛奔上前關心並通報救護人員到場，所幸婦人僅是血糖過低，警方趕緊遞上糖果給婦人吃，並協助救護人員送醫檢查。

高雄三民區鳳山分局新甲派出所警員日前從派出所出發巡邏時，就在距離派出所不到70公尺處的新富郵局前，發現一名63歲蘇姓婦人橫臥於路口處，趕緊飛奔了解狀況並通報救護人員到場，先試圖輕拍喚醒蘇婦：「大姊，你還好嗎?」當蘇婦醒來後說：「警察先生，可以幫我找找皮包裡的糖果嗎?」等到蘇婦吃完糖果後症狀舒緩，雖然不適感有舒緩，但仍全身無力，警方便協助攙扶上救護送醫做更進一步的檢查。

蘇姓婦人向警方表示，當天原本要到鳳山國光路找朋友，才會從三民區住家獨自騎乘機車行經新富路與國富路路口，於停等紅燈時，突然感到一陣暈眩昏天暗地，便連人帶車摔倒在地。由於平時就有低血糖，加上當日一早就出門，並沒有特別注意飲食，才會發生血糖過低的狀況，所幸暈倒地點離派出所很近，也很謝謝員警的幫忙協助，否則會發生什麼事後果真得不敢想像。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感