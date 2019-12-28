「府城節電偶最行」熱鬧登場　吸引逾千人到場同樂

▲台電「府城節電偶最行」活動熱鬧登場，副總經理王耀庭（左三）、台南市市長黃偉哲（左四） 、義興閣團長王凱生（右三）、台電台南營業處處長許墩貴（右二）與台電戲偶開演「創新搖滾偶像劇」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台電台南區營業處為呼籲民眾重視節電，28日舉辦「府城節電偶最行」活動，現場與會嘉賓雲集，一致肯定台電持續宣導節電的付出，據台電全台夏月6-9月節電量數據分析，台南市內37個區共有高達35萬戶參與節電登錄，共計節省4千8百萬度電力，節電成績相當亮眼。

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台南市長黃偉哲表示，市民去年參與節電活動，獎勵金高達3百萬多元，今年希望可以拿更多！節電既是善行也是美德，更是對環境最友善的活動。台電副總經理王耀庭則強調，電力資源相當珍貴，節電是大家不可不做的行為，「省一度電比發一度電更重要！」能源並非取之不盡，發一度電需要經過相當繁複的作業流程，才能送到用戶家中，但我們只要透過一個小小的節電行為，就可避免電力資源被浪費。

這次的重頭戲「創新搖滾偶像劇」是民眾最驚豔的部分。台電特別邀請國內外獲獎無數的「義興閣掌中劇團」量身打造新搖滾節電大戲，改編自耳熟能詳的民間傳說「西遊記」又搭配穿越劇情，讓民眾在享受戲劇之餘同時了解節能生活訣竅！其中融入今年大受好評的創意節電語錄與名人盛竹如閩南語趣味配音，讓現場觀眾歡笑聲不斷。

此外，台電台南區處用心安排各種節電宣導與闖關遊戲活動，並邀請新營區處共襄盛舉，一同展出節電創意擺攤，讓台南鄉親朋友們歡喜「逗熱鬧」，看得開心又玩得開心！創意攤位有電流急急棒、節能翻翻樂、我是節電代言人，搶修工程車和消防車的精彩開箱體驗，還有中原大學與工研院綠能提供的彩繪印刷，可以把照片燙印到布包和衣服，新鮮又有趣。

除宣導節電概念與寓教於樂，台電同樣重視公益社會關懷面。此次不僅規劃公益生活市集，邀請台南YMCA社福基金會、蓮心園社福基金會臨場擺攤販售公益商品，更邀請弱勢團體星星王子打擊樂團現場表演，民眾不僅能隨著熱門卡通曲目演奏感受闔家同歡的氣氛，更增加認識與瞭解星星兒的機會，期望能帶起社會大眾對弱勢團體的關懷與重視。

今年台電推行節電活動有別於過往，節電不再只是為了「省錢」，而是守護環境的一種「新態度」！除了運用創新思維，藉由劇情引導與節電遊戲讓民眾了解電力的珍貴，提示日常生活常見的錯誤用電方式，更積極爭取民眾認同節電的生活方式。此外為了體現台電公司的社會企業責任，更將關懷弱勢納入本次展演活動的重點。參與民眾紛紛表示了解並肯定台電的努力，未來將偕同台電成為珍惜電力及重視公益的一份子。