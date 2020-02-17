台北市4千萬紓困方案出爐：承租市有房地租金減20%　企業貸款利息少1.25%

▲台北市副市長黃珊珊說明新冠肺炎疫情。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲17日主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情紓困專案報告，拍板確定以「減租、延稅、優息、振興」原則，提出相關紓困振興措施，預計3月1日實施。

財政局指出，民眾經確診或隔離、檢疫有稅捐繳納困難情形者，可向台北市稅捐稽徵處申請延期或分期繳納房屋稅、地價稅、牌照稅及娛樂稅。

財政局表示，針對承租市有房地之攤商及小型店鋪提出3月至5月共計3個月租金減收20%優惠措施，適用對象包含市場處經管9000戶以上攤商、攤販，以及市有房地作營業使用之地下街店鋪及其他承租市有房地作之小型店鋪，共約9500間以上攤商、小型店鋪受益。預估減收約3000萬租金。

對於本市依「促進民間參與公共建設法」已簽約之OT、ROT案件，財政局指出，由廠商個案依市府所訂申請條件向管理機關申請營運期調整，經審核通過予以延長營運期間3個月。

▲雲林夜市管理單位派員提供酒精供逛夜市遊客消毒，也提供口罩防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

針對申請市府「臺北市中小企業融資貸款專案」貸款者，產業局表示，協調台北富邦銀行調降貸款利率0.25%，並由市府另再補貼利息1%，總計減少1.25%利息負擔；針對貸款尚未到期之原核貸戶，紓困期間由市府補貼1%利息；原核貸戶本金利息遞延繳付，原核貸戶如確有營運困難，協調台北富邦銀行提供貸款本金或利息遞延繳付，最長6個月。

產業局說，另新增「簡易貸」為協助企業快速取得資金，研擬簡化中小企業融資貸款申請作業，紓困期間申請貸款金額120萬元以下者提供「免營運計畫書」、「快速核貸」、「三個月寬限期」，並同時享有降息(0.25%)暨補貼利息(1%)等優惠。

產業局補充，動產質借處2萬5千多戶質借戶，如受疫情影響經確診或隔離、檢疫而有繳納質借利息困難情形，可向動產質借處申請減收3月至5月期間質借利息20%，同時動產質借處暫停流當品收繳3個月，延緩民眾贖回負擔。

產業局強調，於復甦期藉由專案計畫辦理商圈產業、夜市及市場之串聯行銷，輔以導客機制帶動消費，預計投入4000餘萬元，並將結合中央預計發放之「振興抵用券」提升整體效益，以刺激消費、提振商機。



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