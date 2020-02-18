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流感一年死37.5萬人沒新冠肺炎重要？　醫：兩者無法相提並論

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▲▼新冠肺炎，口罩，地鐵，香港。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎還有許多資訊都是未知，造成人民恐慌。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）肆虐全球，許多國家都已將新冠肺炎列入首級傳染病，和SARS、MERS、流感同級，不過值得注意的是「流行性感冒」也在之中，且流感每年大約造成37.5萬人死亡，和新冠肺炎相比死亡人數高出許多，因此也讓許多人懷疑，為什麼大眾並不重視死亡人數更高的流感？

根據振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍的部落格《急症最前線 投資現金流》指出，新冠肺炎的疫情鬧得沸沸揚揚，但初期卻有人控訴為什麼不重視死亡人數更多的流感？蔡賢龍表示，這兩者無法相提並論，WHO已經持續監控流感至少70年，從1952開始就建立了全球流感監測與對應系統 ( Global Influenza Surveillance and Response Sysrtem, GISRS )，讓所有會員國能共享數據、評估風險並建立全球警報機制，同時也有架設網站每個禮拜更新全球流感的資訊。

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▲衛福部疾管署對流感有完整的了解及預防措施。（圖／翻攝自衛福部）

▲衛福部疾管署對流感有完整的了解及預防措施。（圖／翻攝自衛福部疾管署）

且從台灣疾管局的文件中也可以看到人類對於流感的傳播方式、途徑都非常清楚且掌握度極高，再加上診斷流感只需要藉由快篩或較貴的RT-PCR就能診斷出來並治療；而治療方法也非常成熟，通常都不需要住院，只要拿克流感 （Tamiflu）、紓伏效膜衣錠（Xofluza）回家口服就可以，甚至也可透過注射一次瑞貝塔（Rapiacta）痊癒。

▲衛福部疾管署對流感有完整的了解及預防措施。（圖／翻攝自衛福部）

▲衛福部疾管署也有海報讓民眾一目了然。（圖／翻攝自衛福部疾管署）

最重要的是流感已經有疫苗可以來施打預防，透過GISRS，WHO每年從世界各地回報的流感資料中篩選出可能流行的病毒株，並培養、製造、測試出疫苗，因此每年都有疫苗可以打，來減少感染人數。

不過此次的新冠肺炎卻讓大家「霧煞煞」，從傳播、診斷到治療都是最近才慢慢有點線索，起初以為發燒才傳染，又修改成有症狀甚至是無症狀也會傳染，再加上初期症狀不嚴重，都要等5-7天才開始惡化，更增加流行的可能，且一旦確診住院，便需要3-6個禮拜才能出院，癱瘓醫療資源的程度跟流感不能比。

▲▼南韓武漢肺炎,南韓新冠肺炎。（圖／達志影像）

▲新冠肺炎肆虐全球，不過多數恐慌多來自於未知。（圖／達志影像）

最後，診斷和治療全部都是未知數，就算用了RT-PCT，但偶爾還是會傳來好幾例是診斷兩三次才確診的個案；更別說目前為止還沒找到真的能有效抗病的藥物，在臨床試驗資料庫上有25個臨床試驗都還沒下文，因此只能使用支持性療法讓體內把病毒殺光。蔡賢龍在文末也表示，新冠肺炎的大量討論和恐懼都是來自於未知，雖然流感是老病毒，但從來沒有不重視，不過兩者間從監控、傳播、診斷、治療到疫苗所造成的影響，全部都不一樣。

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