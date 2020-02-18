最重罰7萬！北市已罰32人…衛生局曝「超過份行為」：多次故意報錯地址

▲居家檢疫通知書。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙于婷／台北報導

全球新冠肺炎疫情未停，仍有多人在居家隔離、檢疫，但不配合事件頻傳。根據台北市衛生局統計，截至109年2月17日止，共開罰32人，依情節輕重，違反「居家檢疫」規定分別開罰1萬元罰鍰計有27人、 7萬元罰鍰計有4人，違反「居家隔離」規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

衛生局疾管科科長余燦華說，開罰案例中以「居家檢疫」最多，其中4人遭罰7萬元，其中3名主要是沒辦法聯繫上，在外面趴趴走，另一例是一開始給的電話、地址都是錯的，追蹤過程中，更多次故意報錯誤地址，讓追蹤人員不斷奔波，後來透過警政協助，有找到當事人，因此單次就開罰7萬。

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而這兩日（16、17日）分別又開罰3人和5人。余燦華說，8位未配合居家檢疫「擅離指定住所」，區公所現場訪查發現而通報裁處，經台北市政府警察局及民政局提送衛生局查證，該行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，分別處新臺幣1萬元罰鍰，衛生局已於109年2月16日及2月17日開立裁處書。

衛生局再次重申，尚未解除居家隔離、檢疫的民眾，切勿心存僥倖，以身試法，務必確實配合防疫政策相關規定，避免觸法受罰，居家檢疫14天期間若有發燒（≧38℃）或出現呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922由北市衛生局安排就醫，如違反規定者，北市衛生局將立即依傳染病防治法嚴正處理，決不寬貸。