　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最重罰7萬！北市已罰32人…衛生局曝「超過份行為」：多次故意報錯地址

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲居家檢疫通知書。（圖／記者許宥孺攝）

▲居家檢疫通知書。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙于婷／台北報導

全球新冠肺炎疫情未停，仍有多人在居家隔離、檢疫，但不配合事件頻傳。根據台北市衛生局統計，截至109年2月17日止，共開罰32人，依情節輕重，違反「居家檢疫」規定分別開罰1萬元罰鍰計有27人、 7萬元罰鍰計有4人，違反「居家隔離」規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

衛生局疾管科科長余燦華說，開罰案例中以「居家檢疫」最多，其中4人遭罰7萬元，其中3名主要是沒辦法聯繫上，在外面趴趴走，另一例是一開始給的電話、地址都是錯的，追蹤過程中，更多次故意報錯誤地址，讓追蹤人員不斷奔波，後來透過警政協助，有找到當事人，因此單次就開罰7萬。

請繼續往下閱讀...

而這兩日（16、17日）分別又開罰3人和5人。余燦華說，8位未配合居家檢疫「擅離指定住所」，區公所現場訪查發現而通報裁處，經台北市政府警察局及民政局提送衛生局查證，該行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，分別處新臺幣1萬元罰鍰，衛生局已於109年2月16日及2月17日開立裁處書。

衛生局再次重申，尚未解除居家隔離、檢疫的民眾，切勿心存僥倖，以身試法，務必確實配合防疫政策相關規定，避免觸法受罰，居家檢疫14天期間若有發燒（≧38℃）或出現呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922由北市衛生局安排就醫，如違反規定者，北市衛生局將立即依傳染病防治法嚴正處理，決不寬貸。

ET快訊
小王與地勤妻同居！車內喊「讓妳賺精華液」夫戴綠帽崩潰：他們還
網瘋傳「白牌車司機遺體處理有問題」　彰化衛生局還原真相：套2
白牌車司機生前曾赴清泉崗機場載浙江台商染病亡　彰化縣衛生局證
離婚梁靜茹2個月..前夫調情納豆前女友！比基尼辣照曝「露骨對
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

接鑽石公主號台人回家！　華航班機備妥「隨時可出發」

白牌車運將確診死亡　彰化衛生局鎖定：他載過一名「咳不停」的江浙台商

雲林一處養雞場確診高病源禽流感　撲殺黑羽土雞3萬2454隻

天生吃不了粗食　侏羅紀中也有「公主病」恐龍？！

黃偉哲說「威士特丹確診乘客沒到過台南」　高市府：未接獲指揮中心訊息

最重罰7萬！北市已罰32人…衛生局曝「超過份行為」：多次故意報錯地址

口罩禁出口！媽連2夜趕工「縫口罩套」給旅英女兒　一通電話卻「不能寄了」

每天得發600片口罩！　藥師公會提「3大建議」求減輕負擔

網PO：白牌車司機遺體交「土公仔」擺烏龍 　衛生局駁斥：個案還套2層屍袋

台灣醫療走上國際「關鍵人物」是他！30年前制定《醫療法》：台人要記得他

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

接鑽石公主號台人回家！　華航班機備妥「隨時可出發」

白牌車運將確診死亡　彰化衛生局鎖定：他載過一名「咳不停」的江浙台商

雲林一處養雞場確診高病源禽流感　撲殺黑羽土雞3萬2454隻

天生吃不了粗食　侏羅紀中也有「公主病」恐龍？！

黃偉哲說「威士特丹確診乘客沒到過台南」　高市府：未接獲指揮中心訊息

最重罰7萬！北市已罰32人…衛生局曝「超過份行為」：多次故意報錯地址

口罩禁出口！媽連2夜趕工「縫口罩套」給旅英女兒　一通電話卻「不能寄了」

每天得發600片口罩！　藥師公會提「3大建議」求減輕負擔

網PO：白牌車司機遺體交「土公仔」擺烏龍 　衛生局駁斥：個案還套2層屍袋

台灣醫療走上國際「關鍵人物」是他！30年前制定《醫療法》：台人要記得他

接鑽石公主號台人回家！　華航班機備妥「隨時可出發」

踩雪「腳滑」摔進冰湖　晨跑哥即刻救援9分鐘影片曝光

白牌車運將確診死亡　彰化衛生局鎖定：他載過一名「咳不停」的江浙台商

4G普及使Wi-Fi無用武之地！　Google決定今年關閉全球Free Wi-Fi Station服務

防疫計程車3規劃方向曝光　司機若「居家檢疫」擬賠14天營業損失

雲林一處養雞場確診高病源禽流感　撲殺黑羽土雞3萬2454隻

「我是賈德納未來老婆」　瘋狂球迷騷擾洋基老將聲請保護令

女兒騎單車50公里回武漢看父母　染病媽反鎖家門：妳進來，我就跳樓！

蘇貞昌：若不能讓世界看到台灣能有效防疫，就是會吃虧

苗栗男剛出安養院就抓狂！　酒後朝檳榔攤砸石塊：老闆恐嚇我

生活熱門新聞

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

再公布2例確診「是昨天個案的家人」　累計22名

感染時間軸出爐　19例載狂咳台商

寒流＋輻射冷卻大爆發！5℃低溫來了

連續7天免費　喫茶小舖招待醫護

寒流最冷！今晨4.6度20縣市低溫特報　入夜再探10度↓

台中69人解禁！台商隔離14天笑曝：吃得好住得好

寒流最強時刻來臨！2地區急凍5°C

網爆白牌司機遺體交土公仔　衛生局說話了

陳時中3張圖說明「白牌司機、家人」染疫時序

白牌車司機確診死亡「掌握浙江台商」搭車狂咳　指揮中心：目前採檢陰性

即／白牌車司機新冠肺炎亡！生前曾赴機場載浙江台商染病

更多熱門

相關新聞

中國汽車業抗疫　BMW最大工廠復工

中國汽車業抗疫　BMW最大工廠復工

作為年產銷2,500萬輛汽車大國，新冠肺炎疫情後中國大陸汽車業復工情況受到關注，繼上海特斯拉完成復工後首次交車後，國際巨頭BMW在瀋陽最大的全球生產基地，也於昨（17日）正式復工，近2萬名員工按計畫返回工作崗位、鐵西工廠生產線開始運轉。

每天得發600片口罩！　公會提「3大建議」求減負擔

每天得發600片口罩！　公會提「3大建議」求減負擔

白牌司機死亡　衛生局：江浙台商

白牌司機死亡　衛生局：江浙台商

澳門賭場20日凌晨起「有條件重開」！

澳門賭場20日凌晨起「有條件重開」！

即／白牌車司機新冠肺炎亡！生前曾赴機場載浙江台商染病

即／白牌車司機新冠肺炎亡！生前曾赴機場載浙江台商染病

關鍵字：

台北市衛生局武漢肺炎新冠肺炎指揮中心

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

金鍾國調侃宋智孝：如果妳答應，就跟Gary演《超人》了

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面