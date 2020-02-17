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瘋電影／謎夜拼圖　老婆我殺了妳愛人的女朋友　

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文／賴賴

▲▼ 謎夜拼圖。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

整個故事以倒敘章節方式很有創意，而劇本也很厲害，把一樁烏龍的詐騙，演變成凶殺案，而所有的腳色都有因果牽連的震撼，很佛學理論的劇情發展，所有事件都有因果，只是我們的智慧高度無法宏觀，因而不斷在輪迴中受苦，感覺是一部人生就是有這麼多「剛好」。

劇情有三個段落，每個段落似乎都可以以單獨的事件來看，三個段落串成一個凶殺案的因果，最後的孩子有著未來希望的期待，也帶著是否成為未來悲劇的種子，電影沒給答案，留下一股懸念和未知感，整部電影沒有高潮迭起，比較傾向文青節奏的剪輯安排。


片　　名：謎夜拼圖
英文名稱：Only The Animals
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2020-02-14
片　　長：117分鐘
導　　演：多米尼克摩爾(Dominik Moll)
演　　員：丹尼斯曼努奇(Denis Ménochet) 、 達米安博納爾(Damien Bonnard) 、 華薇莉泰德奇(Valeria Bruni Tedeschi)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：本萃電影

劇情大綱

媲美《黑色追緝令》情節步步翻轉、如《記憶拼圖》抽絲剝繭般的敘事手法；不到最後一刻，無法拼湊真相全貌！
一場暴風雪覆蓋了通往法國偏遠小鎮的道路，一台空車停在路邊，車主卻不知去向。當地警方來到了小鎮農場主人米歇爾的家中問話，米歇爾卻顯不耐；女主人艾莉絲一面對失踪事件感到好奇，但同時她更掛念著她的保險客戶約瑟夫。

年輕貌美的服務生瑪莉詠在餐廳邂逅了謎一般的伊芙琳，兩人很快陷入熱戀。雖然年齡差距和身份地位都阻擋她們在一起，但瑪莉詠靠著伊芙琳留下的隻字片語，花了好幾天徒步走到伊芙琳的家門前。然而等待她的卻不再是床上滿口愛意的那個人。

看似意外的小鎮事故卻如蝴蝶效應般影響著來自不同地方的人們，一個不寧靜的夜晚意外串接起所有人心裡最深層的秘密。

▲▼ 謎夜拼圖。（圖／imdb）

▲妻子外遇的丈夫，相當無奈而空虛，在網路上網交。

▲▼ 謎夜拼圖。（圖／imdb）

▲丈夫長期不在的妻子，和市區餐廳女服務員發生關係。

▲▼ 謎夜拼圖。（圖／imdb）

▲需要金錢的青年，在社交網路上釣魚，詐騙寂寞男子。

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