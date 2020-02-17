快訊／台南驚傳居家檢疫失聯！女子小三通回台「找不到人」　市府公開姓名地區

▲台南公布居家隔離失聯案例。（圖／台南市政府）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，台灣16日更是傳出首起死亡案例，中央、地方政府皆嚴陣以待。台南市政府17日晚間6點30分公告，一名花姓女子透過小三通回台，應接受居家檢疫的義務，但17日晚間主管機關多次聯繫不到人，因此公開花女資料，希望各界能一同協尋。

台南市政府的公告如下：

下列失聯者依傳染病防治法第58條規定應居家檢疫，經本市防疫人員於2月7日至2月16日均有取得聯繫，於（17）日二次以上聯繫並透過警政機關協尋，仍未能履行其居家檢疫之義務，為維護公眾健康權益，茲依傳染病防治法第58條第一項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心109年2月7日 函規定，公布失聯者姓名。請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或(06)2880180與防疫機關聯繫。

姓名: 花淑珍

性別：女

國籍：中華民國

結束監測：109.2.19

入境方式：小三通

個案填列居家檢疫地點：臺南市佳里區

▼徐國勇指出，若居家隔離、居家檢疫失聯，會以通緝犯規格來尋人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對於居家檢疫失聯的狀況，內政部長徐國勇日前曾說，需要居家隔離、居家檢疫的人要有「自保保人」的觀念，若出現失聯的情況，就是以通緝犯規格來找人，一但找到了，「強制檢疫所設備絕對沒有你家舒服！」

徐國勇強調，防疫是每個人的責任，視同作戰，所有國人都是戰士，「每個人都有義務」，希望全民能夠一起圍堵疫情，防止擴散。

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