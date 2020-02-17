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上課「玩美甲」遭師長規勸！國中女負氣輟學離家　少年隊花4個月找到她

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▲▼國中少女因愛玩美甲被老師制止，負氣之下離家出走。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲國中少女因愛玩美甲被老師制止，負氣之下離家出走。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、徐愷昕／高雄報導

國中少女小星（化名）2019年9月遭學校通報輟學，少年隊經4個多月努力，終於在新興區六合路尋獲她，一問之下才知道小星決定離家出走竟是因上課「愛玩美甲」，遭師長規勸後心有委屈，才決定負氣離開。

高雄一國中少女小星因喜歡美甲，不僅雙手一直保持美麗樣態，上課時間也不忘帶指甲油到學校塗塗擦擦，老師見小星常為此分心甚至影響課業，便聯合家長一起規勸提醒她，但小星因真的很喜歡美甲，擔心被指點後可能要為此放棄興趣，負氣之下決定離家出走。

少年隊接獲學校輟學通報，積極訪查小星的同學及朋友，依據所獲取的資訊，分別前往各處小星可能藏匿的場所，最遠甚至還跑到屏東，所幸經過4個多月努力，日前終於在新興區六合路尋獲該小星，除了護送她返家與家人團員外，也派人介入輔導陪伴小星。

小星父母對員警的積極尋人表示萬分感謝，而小星最終也在員警溫暖的關懷詢問下透露，因自己真的很喜歡美甲，但卻不被支持，還常為此遭老師、爸媽規勸，難過之餘才會下定決心離家出走。

高雄警少年隊隊長王春生表示，少年因個人興區或特殊喜好影響學業或生活情事需要協助時，都歡迎提出，相關單位都將盡力提供協助，另外也在此呼籲父母多關懷孩子，聆聽他們內心真正的聲音。

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