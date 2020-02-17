網傳武漢病毒所長1月2日就發信「嚴禁披露肺炎消息」　陸兩派網友互吵！

▲中國科學院武漢病毒研究所「P4實驗室」39歲所長王延軼之前被網友質疑，是靠丈夫舒紅兵才上位。（圖／翻攝「政事兒微信公眾號」）

記者劉亭／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情持續擴大，從去年12月開始以來，至今大陸確診人數已破7萬，湖北多名官員已相繼下臺，而武漢病毒所也成為了外界焦點。如今網路上又傳出一封疑似病毒所所長王延軼的郵件，要求不可對外洩漏任何消息。

這封網路上封傳的郵件主旨為「【重要提醒】關於嚴禁披露武漢不明原因肺炎相關資訊的通知」，日期為1月2日。內容中寫道，由於近來社會上高度關注不明肺炎的進展，前期一些不當、不實資訊的傳播已經造成大眾一定程度的恐慌。

最後信中列出大陸衛健委要求，所有與此次疫情相關的檢測、實驗數據以及結果、結論，一律不得在自媒體和社群軟體公佈，不得向媒體（包含官方媒體）、合作機構（包含技術服務公司等）透露。

▲微博上16日開始傳出一張武漢病毒所所長王延軼的電郵截圖，要求機構內部不可外洩肺炎相關資訊，可點圖放大。（圖／翻攝自微博，下同）

對於網路上出現這封郵件，大陸網友都紛紛要求王延軼、中科院之聲出面闢謠，「我們不想被任何人帶『節奏』請國家衛健委官方出面闢謠，給無數死去的同胞及僥倖活下來的人一個明白，此事無論如何都必須『較真』到底」、「估計不會假，下面這些人吃了豹子膽也不敢做決定」、「看來他們武毒所內部已經不團結了，那看他們能隱瞞到什麼時候，別到時候闢謠又變打臉，李文亮事件的教訓剛過」。

但也有一派大陸網友表達支持，認為圖片造假，「等國家來查真相」、「這郵件P圖水準也太差了點，上下幾行大小都不一樣」、「造謠可是犯法的」、「這個通知沒有毛病，作為一個專業研究所，確實沒有職責在新聞媒體上對外披露任何資訊，尤其是以個人名義披露任何資訊」、「這張圖一看就是P的，做平面設計的應該很容易看得出來。字體輪廓的像素痕跡」。

▲郵件傳出後引發大陸網友廣泛討論。（圖／翻攝自微博，下同）

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