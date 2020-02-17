　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

網傳武漢病毒所長1月2日就發信「嚴禁披露肺炎消息」　陸兩派網友互吵！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

武漢肺炎疫情延燒，中國科學院武漢病毒研究所「P4實驗室」也成了各界關注焦點，其中「80後」、39歲所長王延軼更被網友熱議，被認為是靠丈夫舒紅兵才上位。（圖／翻攝「政事兒微信公眾號」）

▲中國科學院武漢病毒研究所「P4實驗室」39歲所長王延軼之前被網友質疑，是靠丈夫舒紅兵才上位。（圖／翻攝「政事兒微信公眾號」）

記者劉亭／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情持續擴大，從去年12月開始以來，至今大陸確診人數已破7萬，湖北多名官員已相繼下臺，而武漢病毒所也成為了外界焦點。如今網路上又傳出一封疑似病毒所所長王延軼的郵件，要求不可對外洩漏任何消息。

這封網路上封傳的郵件主旨為「【重要提醒】關於嚴禁披露武漢不明原因肺炎相關資訊的通知」，日期為1月2日。內容中寫道，由於近來社會上高度關注不明肺炎的進展，前期一些不當、不實資訊的傳播已經造成大眾一定程度的恐慌。

最後信中列出大陸衛健委要求，所有與此次疫情相關的檢測、實驗數據以及結果、結論，一律不得在自媒體和社群軟體公佈，不得向媒體（包含官方媒體）、合作機構（包含技術服務公司等）透露。

▲微博上16日開始傳出一張武漢病毒所所長王延軼的電郵截圖，要求機構內部不可外洩肺炎相關資訊，引發大陸網友討論。（圖／翻攝自微博，下同）

▲微博上16日開始傳出一張武漢病毒所所長王延軼的電郵截圖，要求機構內部不可外洩肺炎相關資訊，可點圖放大。（圖／翻攝自微博，下同）

對於網路上出現這封郵件，大陸網友都紛紛要求王延軼、中科院之聲出面闢謠，「我們不想被任何人帶『節奏』請國家衛健委官方出面闢謠，給無數死去的同胞及僥倖活下來的人一個明白，此事無論如何都必須『較真』到底」、「估計不會假，下面這些人吃了豹子膽也不敢做決定」、「看來他們武毒所內部已經不團結了，那看他們能隱瞞到什麼時候，別到時候闢謠又變打臉，李文亮事件的教訓剛過」。

但也有一派大陸網友表達支持，認為圖片造假，「等國家來查真相」、「這郵件P圖水準也太差了點，上下幾行大小都不一樣」、「造謠可是犯法的」、「這個通知沒有毛病，作為一個專業研究所，確實沒有職責在新聞媒體上對外披露任何資訊，尤其是以個人名義披露任何資訊」、「這張圖一看就是P的，做平面設計的應該很容易看得出來。字體輪廓的像素痕跡」。

▲微博上16日開始傳出一張武漢病毒所所長王延軼的電郵截圖，要求機構內部不可外洩肺炎相關資訊，引發大陸網友討論。（圖／翻攝自微博，下同）

▲郵件傳出後引發大陸網友廣泛討論。（圖／翻攝自微博，下同）

►只顧著滑手機？臉也要天然發光

ET快訊
陸配子女被拒回台　汪小菲：人間悲劇！
住院10天病毒二次反撲　女醫向老公道別：我不行了…20天康復
將近2周無症狀！他點破「20例才是恐怖案例」…一直在外面到處
111名潛在感染者未找出！若政府防疫未升級　台大預估染病將達
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

隱瞞過年去湖北！佛山男遭妻舉報...送醫後確診了　220人全被緊急隔離

惡男發「口罩災難財」4天詐騙215萬元　錢全拿去打賞女主播

湖北驚傳8確診「集體破牆」逃院　官方一查...原來是精神病友太悶

隱匿去過武漢...一個人「撂倒」整間醫院、20萬人社區崩潰　

全國75折！　廣州恆大地產集團祭史上最大優惠

地表兩大吃貨對決！蝗蟲「主治肺結核」　陸網樂翻：新冠肺炎有救了？

噁男打點滴「不斷亂吐口水」後確診　2名醫護衰被感染...下場曝光！

無症狀期會大量傳染！　專家曝「新冠病毒特點」：進化速度快

住院第10天病毒二次反撲　女醫向老公交代後事：我不行了…20天康復過程曝

居家隔離打麻將也不行！？　一家人慘被防疫人員賞巴掌砸桌

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

防疫比照「非洲豬瘟」重罰？陳時中：他們是人不是一塊肉

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

隱瞞過年去湖北！佛山男遭妻舉報...送醫後確診了　220人全被緊急隔離

惡男發「口罩災難財」4天詐騙215萬元　錢全拿去打賞女主播

湖北驚傳8確診「集體破牆」逃院　官方一查...原來是精神病友太悶

隱匿去過武漢...一個人「撂倒」整間醫院、20萬人社區崩潰　

全國75折！　廣州恆大地產集團祭史上最大優惠

地表兩大吃貨對決！蝗蟲「主治肺結核」　陸網樂翻：新冠肺炎有救了？

噁男打點滴「不斷亂吐口水」後確診　2名醫護衰被感染...下場曝光！

無症狀期會大量傳染！　專家曝「新冠病毒特點」：進化速度快

住院第10天病毒二次反撲　女醫向老公交代後事：我不行了…20天康復過程曝

居家隔離打麻將也不行！？　一家人慘被防疫人員賞巴掌砸桌

隱瞞過年去湖北！佛山男遭妻舉報...送醫後確診了　220人全被緊急隔離

即／單親媽上銬戒護進警局！涉餵小姊弟藥害雙亡　朝殺人罪偵辦

模里西斯禁台入境！外交部2天內轉彎「證實此事」　周春米質疑反應慢半拍

雷納德全明星賽轟8顆三分飆30分　首位奪布萊恩MVP球員

惡男發「口罩災難財」4天詐騙215萬元　錢全拿去打賞女主播

不斷更新／泰國增1例…患者家屬為同為確診病患　日本暫停天皇誕生日活動

居家防疫做起來！清潔須知不漏接　 漂白水消毒劑配方公開

2020東森購物EPS每股上看8元　王令麟：6大策略邁向國際

越南拒絕各國郵輪停靠　2萬名遊客受影響

消防員出勤遇死劫　韓國瑜提新解「5G智慧號誌、調高警笛」

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

大陸熱門新聞

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

退休高官確診「嫌醫院破」死不隔離趴趴走

護理長無防護衣　跪地救肺炎昏倒翁

隱瞞大女兒從武漢回來　公務員害社區1700多戶隔離

新冠肺炎反曲點來了？雷神山院長說話　

她做防疫裝包緊緊 反被專家打臉

湖北單日新增新冠肺炎100死　確診突破7萬例

魔童轉世？未滿月雙胞胎問醫護媽去向

央視：第一例遺體解剖完，取得2具病理

國台辦大反擊！馬曉光公開內幕「陳時中說謊」

女醫向老公交代後事：我不行了　20天康復過程曝

肯德基服務生確診…發病前「連續備餐9天」！

陸藥廠再仿製抗病毒藥「法匹拉韋」

更多熱門

相關新聞

網傳新冠肺炎死亡案例在台中　中市府否認

網傳新冠肺炎死亡案例在台中　中市府否認

中央流行疫情指揮中心16日公布國內首起新冠肺炎死亡案例，為中部60多歲男性。網路卻傳出該例發生在台中，是清泉崗機場的白牌計程車司機，台中市政府17日澄清此為不實資訊，市府表示，目前未接獲中央相關通知，台中也無發生社區感染，提醒民眾勿轉傳不實疫情資訊避免觸法。

未受到新冠肺炎影響　無薪假家數減少3家、人數減少72人　

未受到新冠肺炎影響　無薪假家數減少3家、人數減少72人　

避免接觸性傳染 上海今起搭公車、計程車強制戴口罩

避免接觸性傳染 上海今起搭公車、計程車強制戴口罩

新冠肺炎經濟影響大於當年SARS　一張表掌握受惠、衝擊產業

新冠肺炎經濟影響大於當年SARS　一張表掌握受惠、衝擊產業

威士特丹號215名接觸者　不含白牌車司機與攤販

威士特丹號215名接觸者　不含白牌車司機與攤販

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒COVID-19衛健委新冠肺炎新冠病毒病毒所

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

大陸導演常凱因新冠肺炎離世！吃完年夜飯4親人染病亡

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

「我跳級上台大博士」兒14年騙父母千萬

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

大眼美照曝光！120秒烈焰焚身慘成焦屍

《想見你》、《愛的迫降》同日結局！追劇3平台崩了

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面