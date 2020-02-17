不受新冠肺炎影響！花蓮太平洋燈會落幕　吸引逾百萬人潮

▲隨著最後一場花鼠來寶主燈秀的精采演出，2020花蓮太平洋燈會畫下完美的句點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為期一個月的「2020花蓮太平洋燈會」16日圓滿落幕，今年燈會活動分別在花蓮市東大門廣場及壽豐鄉鯉魚潭舉辦，期間雖受新型冠狀病毒疫情影響，但活動場地位於戶外空間，且花蓮擁有最優質的新鮮空氣，成功吸引逾100萬人次參與，隨著最後一場花鼠來寶主燈秀的精采演出，也讓2020花蓮太平洋燈會畫下完美的句點。

▲「鯉魚潭展區」首次展出15公尺高的幸福紅面鴨及廣受大小朋友喜愛的紅小鴨家族。

今年的花蓮太平洋燈會有許多亮點設計，「鯉魚潭展區」首次展出15公尺高的幸福紅面鴨及廣受大小朋友喜愛的紅小鴨家族，加上「互動高柱噴泉」、「彩繪紅面鴨」活動及為迎接「109年全民運在花蓮」的拍照裝置，都讓遊客玩得開心、拍得盡興。「東大門燈區」則有全國最高的動態生肖造型主燈，並結合多位知名藝術家呈現出的創意藝術燈區，將花蓮各種自然人文特色融入燈區，以及現場AR尋寶互動遊戲造成一股兌換幸福紅面鴨小玩偶的熱潮，增加了活動的趣味性。

▲2020花蓮太平洋燈會成功吸引逾100萬人次參與。

燈會自1月18日至2月16日，活動期間雖受新型冠狀病毒疫情影響，但所有區域皆為防疫做足準備，於元宵節當日舉辦的慶元宵發放花布造型鼠來寶小提燈、猜燈謎及摸彩等活動，參與人次亦創新高，現場工作人員也加強防疫宣導、並適時調配管制措施，讓遊客看得安心玩得放心。

花蓮地區的觀光景點及活動場域大多為戶外開放空間，空氣相當流通，只要民眾作好自我防疫管理，歡迎來到花蓮大口呼吸，享受花蓮新鮮空氣與獨特魅力，讓大自然清新的空氣及高濃度的芬多精，活化身體細胞，進而提升免疫力。

接下來花蓮縣府將持續推出更多元創新的觀光活動，眾所矚目的夏戀嘉年華及紅面鴨FUN暑假等大型活動將於暑假隆重登場，邀請全國鄉親拭目以待！

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