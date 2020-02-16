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報復「青年運動」擊落戰機　沙國聯軍空襲葉門北部...31平民亡

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實習記者羅明輝／綜合報導

由沙烏地阿拉伯率領的聯軍，15日對葉門北部進行焦夫省（Al Jawf Governorate）空襲，造成31死12傷，死者幾乎都是平民。對此，聯合國說明，由於伊朗力挺的青年運動（Huthi）叛軍日前才聲稱，用飛彈擊落了沙國一架戰機，因此沙國聯軍的空襲行動，顯然是一種報復手段。

▲ 沙國一架龍捲風戰鬥機（Tornado）遭青年運動叛軍擊落。（圖／翻攝沙烏地阿拉伯國防部）

綜合《埃及獨立報》及《半島電視台》報導，青年運動的發言人薩瑞亞（Yahya Saria）先前才在Al Masirah電視台上宣稱，他們透過一枚先進的「地對空飛彈」，擊落了一架入侵葉門領空，屬於「敵軍」所屬的龍捲風戰鬥機（Tornado），隨即公開墜機畫面。

▲▼ 葉門內戰持續多年，聯軍與叛軍幾乎每天交戰，造成嚴重死傷 。（圖／翻攝自JudeDwain推特）

▲ 青年運動公開墜機畫面 。（圖／翻攝自JudeDwain推特）

沒想到事隔一日，沙國聯軍就針對焦夫省哈傑（Al-Hayjah）地區進行空襲，遭成31名人喪生、12人受傷的慘劇。沙國聯軍發言人馬里奇（Turki al-Malki）對此回應，因為他們有架執行補給任務的戰鬥機墜毀，所以緊急派人前往，展開救援行動，不排除過程中可能會造成「破壞」，甚至不小心「誤殺平民」，但關於詳細墜機原因及機上2名飛行員的情況，則未多加透露。

聯合國隨後發布聲明提到，畢竟14日晚間沙國才有一架戰機遭擊落，沙國顯然是為了復仇，才會組成聯軍展開空襲，不過空襲導致幾十名無辜平民死傷，部分死者甚至還只是孩子，根本就是不該有的悲劇。

聯合國葉門人道協調專員葛蘭德（Lise Grande）痛批，「依照《國際人道法》，動用武力的各方，有保護平民的義務。但這場衝突都已經持續5年了，聯軍幾乎每天發動空襲，叛軍又馬上用導彈回敬，造成難以估計的嚴重死傷，雙方無法盡到保護人民的責任，這實在讓人難以接受。」

▼ 沙國一架龍捲風戰鬥機（Tornado）遭青年運動叛軍擊落。（圖／路透社）

葉門內戰,阿拉伯,飢荒（圖／路透社）

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