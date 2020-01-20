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葉門軍營清真寺遭飛彈空襲...逾100人亡　軍方放話：將殘酷報復

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實習記者羅明輝／綜合報導

葉門當局透露，反政府軍「胡塞運動」（Houthis）18日派出飛彈和無人機，對位於中部馬里卜省（Marib）軍營內的一座清真寺發動攻擊，截至目前為止已經造成已經超過100人死亡，數十人受傷。軍方發言人對此撂下狠話，直言胡塞運動將會因為發動這起攻擊，而面臨「殘酷無情」的報復。

根據《Arab News》報導，葉門外交部在推特發文提到，「我們強烈譴責胡塞運動民兵對清真寺發動恐怖攻擊的行為…這造成100多人喪生，還有數十人受傷。」

一名軍方發言人表示，胡塞運動18日對攻擊馬里卜清真寺發動攻擊時，清真寺裡的穆斯林正在進行晚禱，這些傷者隨即被送往附近一間醫院進行治療。他指出，院方稍早提供的一份數據就已經確認83人喪命、148人受傷，「死者中包括軍人及平民，胡塞運動會因為發動這起攻擊面臨『殘酷報復』。

▲ 胡塞運動對葉門一座清真寺發動空襲。圖為胡塞運動支持者。（圖／路透社）

對此，葉門總統哈迪（Abedrabbo Mansour Hadi）也痛批，這是一起「卑劣又懦弱的恐怖攻擊」。他談到，「胡塞運動民兵採取可恥的行動，無疑證實了他們不願意取得和平，因為他們除了殺戮和破壞外什麼都不知道，就只是伊朗這塊區域操縱的廉價工具罷了。」

據了解，胡塞運動是葉門伊斯蘭教什葉派反政府武裝組織，除利用本地製造的武器，也使用伊朗或其他地區走私的零件，建立起自己的武器庫。有了伊朗的支持，他們在2014年武力奪取葉門首都沙那（Sanaa），並持續與受沙烏地阿拉伯軍事聯盟力挺的葉門政府發生摩擦。2019年11月，胡塞運動也發射了一枚飛彈轟炸阿拉伯聯軍總部，造成葉門士兵7死12傷。

面對多方的強烈指責，胡塞運動至今並未承認犯下這起空襲事件。

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