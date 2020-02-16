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美軍艦海上攔截伊朗「百枚飛彈」　目的地是運往葉門

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▲▼美軍在海上截獲伊朗送往葉門的反坦克飛彈。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美軍在海上截獲伊朗送往葉門的反坦克飛彈。（圖／翻攝自美國海軍官網，下同）

記者林彥臣／綜合報導

美國海軍聲稱在中東海域上截獲了上百枚伊朗製造的飛彈，它們正在運送給葉門胡塞武裝的途中，這違反了聯合國安理會禁止直接或間接向戶外武裝提供、出售或轉讓武器的決議。繳獲的武器將有美軍保管，等待後續處理。

據美國海軍官網2月14日報導，當地時間2月9日，美國海軍的「諾曼第號」（Normandy CG-60）飛彈巡洋艦在中東海域執行海上安全任務時，查獲了一艘單桅帆船，在船上起獲了大量武器，其中包括150枚Dehlavieh反坦克飛彈，這種飛彈是俄製「號角」飛彈的伊朗仿製版本。

報導稱，這些被截獲的武器及其他零部件都是伊朗研製和生產的，包括3枚伊朗製造的地對空飛彈、熱成像武器瞄準器、無人機零部件以及其他一些彈藥。其中許多武器裝備，與美國海軍福雷斯特•舍曼號驅逐艦（USS Forrest Sherman　DDG-98）於2019年11月25日在阿拉伯海繳獲的武器完全相同。

▲▼美軍在海上截獲伊朗送往葉門的反坦克飛彈。（圖／翻攝自美國海軍官網）

另外，當天美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在社交媒體上公佈了繳獲伊朗導彈的消息，他表示，美國海軍截獲了358件伊朗製造的飛彈和其他武器裝備，它們正在被運往葉門胡塞武裝組織的途中。

目前為止，伊朗方面沒有對此事進行回應。在2019年11月25日美軍福萊斯特•謝爾曼號驅逐艦繳獲「伊朗武器」事件中，當時的伊朗駐聯合國大使霍什魯表示，美國的這些指控是「捏造的」，表明美國在中東地區起到的是「不負責任的、具有破壞和挑釁性質的作用」。

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