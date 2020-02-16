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WHO秘書長「我們讚賞中國承受沉重壓力，但不該因此不說實話」　CNN曝內幕

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▲▼▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／路透）

文／中央社香港15日綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全世界，世界衛生組織（WHO）1月底至今兩度讚揚中國對此危機的回應，使批評者質疑這兩者之間的關係。CNN指出，從台灣議題最能看出北京對世衛的政治影響力。

中國國家主席習近平1月28日在北京人民大會堂會見世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），譚德塞稱讚習近平「親自指揮、親自部署，展示出卓越的領導力」，並稱中方公開透明發布資訊。

1月30日，世衛宣布如今已定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），譚德塞再度讚揚北京的對應。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，世衛仰賴成員國的資金與合作來運作，像中國這樣的富裕成員因此擁有龐大影響力。中國在世衛舉足輕重，最顯著的例子之一是它成功阻止台灣進入這個組織。

譚德塞表示：「我們讚賞中國正在做的事情時，我知道世衛將承受沉重壓力，但我們不應該由於壓力而不說實話。」

世衛成立於1948年，任務是協調國際衛生政策，特別是針對傳染病。世衛曾有許多成就，例如根除天花、減少99%的小兒麻痺症病例以及致力於預防慢性病等。

不過，70年來，批評世衛的聲音鮮少中斷。論者認為這個組織太過官僚主義，組織結構怪異，過於依賴少數主要捐助者，常因政治關切而運作受阻。

多年來，專家一直對此發出警訊。前世衛顧問克里夫特（Charles Clift）在2014年的一份報告中指出，大多數觀察人士同意該組織「過於政治化，過於官僚化，醫務人員尋求解決方法時，太過於顧慮社會和經濟的問題，在處理有爭議問題時太膽小，在適應變化時又顯得太慢」。

克里夫特寫道：「世衛既是技術機構，也是決策機構。技術工作加入過度政治考量，可能會傷害其健康標準制定者的權威和信譽。」

與無國界醫生組織（MSF）不同，世衛通常沒有自己的團隊可實地蒐集資訊，而是依靠成員提供數據，這些數據是經由區域組織過濾的。這意味世衛獲得的資訊只是其成員國所想要提供的。假使一個有流行病的國家不分享數據，世衛幾乎無能為力。

CNN指出，北京對世衛的政治影響，在台灣問題上最為明顯。

台灣友邦聖文森及格瑞那丁衛生部長布朗（Luke Browne）去年在世界衛生大會（WHA）慷慨激昂指出：「中國並未對台灣行使主權，台灣從來不是中國一部份，這兩個是獨立且不一樣的政府，邀請台灣以觀察員參與WHA，既不是非法也並非不符合世衛決議，台灣以前能以觀察員參與，現在無法參與，原因就是北京不喜歡現在台灣的政府。」

北京將台灣排除在國際組織之外，通常不會產生全球性的延伸影響。然而，在衛生領域，有效的國際因應需要所有政府同等接收聯繫與資訊。

兩岸問題專家、澳洲羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）學者卡薩姆（Natasha Kassam）表示，台灣被世衛排除在外，讓台灣人民面臨此一危機。卡薩姆另指出，台灣的健保醫療體系始終在全世界名列前茅，而在這樣的時刻，每個國家都應該拋開政治，專心遏制這種病毒。

除了財務問題，世衛也直接由成員國控制，這些成員國提名並選出秘書長，以及制定議程。這代表無論在政治或財務方面，世衛面對美國或中國這種對其他國家發揮巨大影響力的國家時，都無法加以反抗。

國際知名期刊「科學」（Science）的德國柏林特約記者庫佛施密特（Kai Kupferschmidt）表示，假如譚德塞想要讓世衛持續獲取中國正在發生的事情的資訊，並影響中國處理疫情的方式，那麼他將無法與眾所周知易怒的中國政府對抗。

世衛前顧問亞伯拉罕（Thomas Abraham）為此下了一針見血的結論：「世界衛生組織和中國一樣，陷入兩邊都不討好的局面。」

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