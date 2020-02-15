黑鷹以機腹觸地2次！　拖行70公尺後劇烈翻滾

▲空軍司令部督察長黃志偉少將說明黑鷹失事報告 。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職。空軍司令部15日上午召開記者會說明，初步研判黑鷹在雲霧中已經相當接近地面，沒發現前方或下方有障礙物，來不及爬高，最後旋翼打到樹稍後直接下墜，觸地2次、拖行70公尺後劇烈翻滾。

在這次黑鷹直升機失事意外中，不幸罹難者除了沈一鳴之外，還包括總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航。我國共痛失8位將士，震撼台灣與國際社會。

針對事故原因，空軍2月15日召開記者會說明，失事地點位於新北市烘爐地山三角點東北方371公尺處，第一撞擊點標高1106公尺（3629呎），撞擊後，朝航向199度、斜度22至25度上坡翻滾移動70公尺後，機頭朝西左翻停止，主要殘骸標高1120公尺(3,676呎)。

空軍督察長黃志偉表示，撞擊前黑鷹仍是有動力的狀態，從事故現場尋獲的主旋翼可以證明，根據運安會資料，飛機右側、右起落架先接觸山坡，隨後機腹著地滑行，發生第二次撞擊。

黃志偉指出，機身右側嚴重破壞，造成右艙第二排機組員黃聖航、韓正宏受到傷害因而罹難，而第三、四排的乘員因機體右側受到破壞，造成飛機右側人員洪鴻鈞、于親文罹難。

▲黑鷹失事照片現場照。（圖／記者陳雕文翻攝）

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