日本列第一級旅遊警示　網「爆退票潮」：台日班機頻繁…憂防疫漏洞

網搜小組／劉維榛報導

新冠肺炎（COVID-19）全球肆虐，倒楣成為第二疫情國的日本，目前已有1死病例，而漂泊海上的「鑽石公主號」感染人數已飆到218人。事實上，台人愛到日本旅遊眾所皆知，PTT有網友發問，「日本會被列入旅遊警示地區嗎？」對此，中央流行疫情指揮中心宣布，日本列為第一級旅遊警示。

▲鑽石公主號染新冠肺炎人數已218例！（圖／達志影像／美聯社）

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一名網友在PTT上直呼，「日本到底還有多少未爆彈？還是這幾個都只是『個案」』、『小波浪』而已呢？停靠在日本那鑽石公主號郵輪也越來越多案例，日本會不會被列入旅遊警示呢？有沒有八卦？」

文章曝光後，網友驚呼，台日旅遊太夯，恐成防疫漏洞，「台日往來頻繁，覺得下星期可能會有疫情」、「要也是新加坡先吧，新加坡還是灰的，班機一樣照飛，說真的日本還早」、「最多一級，二級不太可能，除非確定社區感染，我國對新加坡目前好像也才二級」、「照這兩例（和歌山、沖繩）的狀況，日本現在有點可怕」、「警示有X用，可以照去」、「快點列，我要退票」。

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▲網爆退票潮，憂防疫漏洞！（圖／翻攝自PTT）

根據日本官方統計，鑽石公主號全船有218人確診新冠肺炎，日本籍人士就占110人；以年齡來看，60歲以上占約8成。截至目前為止，日本境內感染病例數，加上鑽石公主號遊輪確診數，共計254例，成了第二大疫情國。

就怕病患移動恐怖擴散，日本政府將修正行政命令，自2月14日起，所有航班或船舶上只要有1人確診感染，全部乘客一律不能入境，赴日民眾應注意。PTT網友也直嘆「日本醫療快爆了！」

▲日本遊客排隊買口罩！（圖／達志影像／美聯社）

本站報導《新冠肺炎日本34確診、1死亡 指揮中心發布「第一級旅遊警示」》，《外交部領事事務局》最新公告，日本列為灰色第一級警示（除了福島縣，因列為歸返困難區域，處於紅色4級警戒），新加坡則降為灰色第一級警示、泰國為二級黃色（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）。

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