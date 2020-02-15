　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

預估中國核彈頭會增至2058枚　2025年就能趕上美俄

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲十一閱兵東風41。（圖／CCTV+）

▲十一閱兵展示東風41。（圖／CCTV ）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國分析公司Vision Centric Inc副總裁霍夫（James Hove）14日表示，到了2025年，大陸可能會在「新削減戰略武器條約」協議的1,550枚核彈頭的數量上趕上俄羅斯和美國，最少1,382枚，最多2,058枚。解放軍的核彈頭數字一直是最高機密，先前美國曾有研究機構估算，中國核彈頭數量在2018年時為280枚，其中可能只有150枚可隨時發射。

根據sputniknews報導，霍夫13日在核遏制會議上提交了自己的計算結果且表示，「還不清楚大陸是否都將配備核彈頭，或者是否有非核版本，以及這種數量的小功率彈頭所佔比例是多少」，不清楚大陸確切會部署多少戰略核武器攜帶者，多少的數量會足夠。

▲▼東風-31AG洲際飛彈。（圖／翻攝自CCTV）

▲東風-31AG洲際飛彈。（圖／翻攝自CCTV）

霍夫親自設計了一道公式，經過計算之後預估，到2025年時，大陸至少將會擁有1,382枚核彈頭，最多可以有2,058枚，而到了2035年時，將介於3,304到5,056枚之間，由於目前信息缺乏，很難準確判斷大陸的實力規模。

中國去年在天安門廣場舉行建政70周年閱兵，展示了東風-5B/C型長程洲際導彈、東風-31AG型導彈、巨浪2型潛射洲際導彈，以及從未曝光的東風-41洲際彈道導彈。其中，可攜帶10枚分導彈頭的東風-41（DF-41）重55噸、長19公尺，是解放軍火箭軍裝備的一種陸基洲際彈道導彈，最大射程可達14000公里，從中國大陸發射，可以打擊到地球上任何一個角落，也包含美國全境，因此被稱為「制美利器」。

「新削減戰略武器條約」（英語：Strategic Arms Reduction Treaty，New START）是美國和俄羅斯之間簽署的一項雙邊裁減戰略武器的條約。條約有效期為十年，並可以延期五年。該條約於2010年4月8日由美國總統歐巴馬和俄國總統梅德韋傑夫在捷克首都布拉格簽署，隨後由美國參議院和俄羅斯聯邦會議分別通過。

ET快訊
威士特丹號郵輪出現病例！1女確診新冠肺炎
寒流對衝台灣「10縣市冷爆6℃」　一張圖看急凍3天時間表
女星揭「日本政府防疫漏洞」被罵翻！高EQ反擊了
喊「防疫不是我們的事！」搖頭男被起底　曾號召放棄台灣國籍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍艦海上攔截伊朗「百枚飛彈」　目的地是運往葉門

預估中國核彈頭會增至2058枚　2025年就能趕上美俄

情人節15輛T-72戰車排成愛心　俄羅斯軍官雪地裡浪漫求婚

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

「職員假扮動物」遊客全信了！！　動物園驚見北極熊喝可樂...笑翻

兒子、小孩「武漢探親回不來」　阿嬤淚崩：小孫女有癲癇...

金X、娃娃竟淪情人節地雷禮物... 「手工系列」最夯！他歪樓謎笑抽動

「金曲歌后」徐佳瑩登《歌手》Level up！　改編《對的時間點》+《遇見》太好聽

東華帝君下凡「刮鼻殺」開撩！　迪麗熱巴超陶醉...相擁親了＞／／＜

美軍艦海上攔截伊朗「百枚飛彈」　目的地是運往葉門

預估中國核彈頭會增至2058枚　2025年就能趕上美俄

情人節15輛T-72戰車排成愛心　俄羅斯軍官雪地裡浪漫求婚

盤點4款質感洗手乳　「高顏值」擺著好美、迷人香氣聞了超療癒

「罩」顧健康動手做　志工進行布口罩DIY教學

娜塔莉波曼為落選女導演發聲遭批「假裝關心很噁」！　她高EQ回應網讚翻

出差發現被綠了！他氣瘋拿強力膠黏住老婆的「小妹妹」

狒狒抱小獅子神還原《獅子王》名場景　直擊者揭：現實並不美好

新冠肺炎恐在日本流行！厚生勞動省：難以阻止疫情蔓延

對情人大方星座TOP3！雙魚「有求必應」愛人開口絕不Say No

粉絲心疼畢書盡8年舊愛「竟然不是她」！　邱昊奇點破關鍵：我們忽略了真正事實

粉絲等了9年的聯名！MM6與The North Face首度合作　雙Logo外套曝光

美軍艦海上攔截伊朗「百枚飛彈」　目的地是運往葉門

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

軍武熱門新聞

美軍艦海上攔截伊朗百枚飛彈　正要運往葉門

15輛T-72戰車排愛心　俄軍官雪地求婚

殲-11B首加入繞台掛上霹靂-12

2025年大陸核彈頭數量增加至2,058枚

「天駒」部隊進駐馬公　共機同日穿越海峽中線

星光部隊在台傘訓受傷 曝兩國軍事交流

美軍「三叉戟II型」彈道飛彈試射畫面曝光

民間火箭「飛鼠一號」發射地曝光

資通電軍發揮重要不對稱戰力

解放軍第二運20團現蹤　飛武漢疑執行任務

父殉職43年　女兒：祖國叫中華民國

飛鼠一號2/13升空　控制中心曝光

台海中線約束兩岸　美可轟共機

運-20首執行非戰爭軍事任務

更多熱門

相關新聞

5歲哥牽2歲妹爬窗逃火場　救6家人

5歲哥牽2歲妹爬窗逃火場　救6家人

美國喬治亞州5歲男童伍茲（Noah Woods）本月9日清晨發現家中失火，急忙帶著2歲的妹妹和愛犬從窗戶爬到戶外求救，最後成功救下另外6名家人的性命。喬治亞州巴托郡消防局15日在臉書PO文，大讚伍茲小小年紀就足夠警惕，同時也是他們家族的小英雄。

美派兩專機接回滯留鑽石公主號公民

美派兩專機接回滯留鑽石公主號公民

即／美聯社：美國與塔利班達成停戰協議

即／美聯社：美國與塔利班達成停戰協議

不科學！43歲辣媽曬母女比基尼照　網驚呼：是雙胞胎吧

不科學！43歲辣媽曬母女比基尼照　網驚呼：是雙胞胎吧

鬼父脅迫女大生賣淫　勒索3千萬元

鬼父脅迫女大生賣淫　勒索3千萬元

關鍵字：

新削減戰略武器條約New START美國James Hove大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

威士特丹號確診新冠肺炎！指揮中心回應

畢書盡爆認愛3個月分手！

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

鑽石公主號台人盼返國　不要重複隔離

即／威士特丹號出現病例！女確診新冠肺炎

西藏唯一確診是湖北人　網讚逆向思考

第二波寒流10縣市6℃　一張圖看時間表

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

「防疫不是我們的事！」搖頭男身分遭起底

國台辦大反擊！馬曉光公開內幕「陳時中說謊」

曾與許孟哲論及婚嫁！張愛雅淚：不是我不好

歐陽靖揭日政府防疫漏洞反被罵！無奈回應了

桃園妹買酒精棉片　遭嗆：不打胰島素會死？

即／台灣佛教宗師　淨心長老圓寂

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

更多

最夯影音

更多
驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了
蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面