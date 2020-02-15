預估中國核彈頭會增至2058枚　2025年就能趕上美俄

▲十一閱兵展示東風41。（圖／CCTV ）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國分析公司Vision Centric Inc副總裁霍夫（James Hove）14日表示，到了2025年，大陸可能會在「新削減戰略武器條約」協議的1,550枚核彈頭的數量上趕上俄羅斯和美國，最少1,382枚，最多2,058枚。解放軍的核彈頭數字一直是最高機密，先前美國曾有研究機構估算，中國核彈頭數量在2018年時為280枚，其中可能只有150枚可隨時發射。

根據sputniknews報導，霍夫13日在核遏制會議上提交了自己的計算結果且表示，「還不清楚大陸是否都將配備核彈頭，或者是否有非核版本，以及這種數量的小功率彈頭所佔比例是多少」，不清楚大陸確切會部署多少戰略核武器攜帶者，多少的數量會足夠。

▲東風-31AG洲際飛彈。（圖／翻攝自CCTV）

霍夫親自設計了一道公式，經過計算之後預估，到2025年時，大陸至少將會擁有1,382枚核彈頭，最多可以有2,058枚，而到了2035年時，將介於3,304到5,056枚之間，由於目前信息缺乏，很難準確判斷大陸的實力規模。

中國去年在天安門廣場舉行建政70周年閱兵，展示了東風-5B/C型長程洲際導彈、東風-31AG型導彈、巨浪2型潛射洲際導彈，以及從未曝光的東風-41洲際彈道導彈。其中，可攜帶10枚分導彈頭的東風-41（DF-41）重55噸、長19公尺，是解放軍火箭軍裝備的一種陸基洲際彈道導彈，最大射程可達14000公里，從中國大陸發射，可以打擊到地球上任何一個角落，也包含美國全境，因此被稱為「制美利器」。

「新削減戰略武器條約」（英語：Strategic Arms Reduction Treaty，New START）是美國和俄羅斯之間簽署的一項雙邊裁減戰略武器的條約。條約有效期為十年，並可以延期五年。該條約於2010年4月8日由美國總統歐巴馬和俄國總統梅德韋傑夫在捷克首都布拉格簽署，隨後由美國參議院和俄羅斯聯邦會議分別通過。