「國籍選擇說」朱立倫批發言失格　陳時中：我們互相尊重

▲中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎引起陸配孩子能不能返台的論戰，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接連拋出「選了國籍自己承擔」、「沒道理父母丟包，國家收」等言論強調防疫「國人優先」，前國民黨主席朱立倫今（14）日表示，陳時中有讓人敬佩的公衛的專業，但從社會人權角度，這次發言相當失格；陳時中對此僅簡短回應，「我們互相尊重。」

新冠肺炎疫情持續延燒，陸委會主委陳明通先用「小明的故事」闡述陸配子女遭遇困境，宣布可有條件申請來台，不過中央流行疫情指揮中心隔日即撤回該項政策；指揮官陳時中會表示，考量國內防疫相關量能，必須以國人為優先。他說，陸配子女一開始是可以選擇國籍的，既然沒有選擇台灣的國籍，現在就必須自己安排、自己承擔。

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陳時中後來也說明，若是大人小孩一起回來遭擋，自然父母該跟著留在那裡照顧，沒有道理父母把他丟包，國家一定要把他收起來，各自要負責。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

不過這番言論卻引起朱立倫批評，朱立倫指出，新冠肺炎疫情爆發以來，中央政府在防疫作戰調度有節，但日前陳時中駁回陸委會政策，拒絕無中華民國國籍陸配子女入境，斷然稱「選了國籍自己承擔」，還稱「沒道理父母丟包，國家收」，卻讓人蹙眉。他認為，陳時中有讓人敬佩的公衛的專業，但從社會人權角度，這次發言相當失格。對此，陳時中14日被問及此事僅簡單回應，「我們互相尊重。」

陳時中日前強調，禁令不是永久的，只是在疫情嚴峻的時候，沒辦法，暫行的措施而已，不是以後永久都不能來，在這疫情嚴重的時候，他不希望防疫有破口，並盼大家都盡一點責任，要盡責的人很多，不管是第一線工作人員，或遭居家檢疫、居家隔離者也是在盡責，他們也沒有錯，只是經過疫區就要被隔離，大家多出一點力氣，防疫這條線不容易守，但守住了就非常有意義。