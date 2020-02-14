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LINE轉發「麵攤老闆娘中鏢遭逮隔離」謠言　東勢警逮3人送辦

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▲▼民眾在LINE轉傳疫情假訊息，警方已介入偵辦。（圖／民眾提供）

▲民眾在LINE群組轉傳疫情假訊息，警方已介入偵辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

民眾在LINE群組轉發新冠肺炎（COVID-19） 疫情假訊息，指「某麵攤老闆娘從大陸返台，未做自我隔離就做生意遭相關單位逮捕，全家被隔離觀察」。東勢警分局13日獲報，連夜調查偵辦，通知3名涉案人到案說明後，依妨害名譽罪嫌與傳染病防治法送辦，並呼籲民眾勿亂傳假訊息，以免觸法。

有民眾日前發現，LINE群組友人張貼有關新冠肺炎疫情訊息，內容提到「台中市東勢區某麵攤老闆娘自大陸返台沒自我隔離還作生意，被相關單位逮捕，全家被隔離觀察。」、「目前麵攤老闆娘已經抓去隔離囉。」訊息一出立刻被到處分享轉傳。

有民眾立刻向台中市衛生舉檢舉是不實訊息，經求證後確認是假訊息。受害店家除向東勢警分局報案，也在臉書社團「台中小鎮-東勢大小事（大台中地區）」發出澄清文。

▲▼民眾在LINE轉傳疫情假訊息，警方已介入偵辦。（圖／翻攝臉書）

▲受害民眾在臉書發澄清文，表示對散布者一定提告。（圖／翻攝臉書）

文中提到，「我們一家三口1月22日至30日往返深圳期間，3人並沒有發燒，也沒有相關症狀，沒有與武漢相關人士有過任何接觸。1月30日返台時，也有填寫健康聲明書，並向防疫專線1922詢問相關法規及健康自主管理的相關問題。該專員表示，2月6日以後從中港澳返台才需要居家隔離。如果還有任何惡意散播假消息，造成店家名譽受損，本人一定堅決提告。」

東勢分局14日表示，昨日連夜展開調查偵辦，通知傳播假訊息3位涉案人到案說明，警詢後依妨害名譽罪嫌及違反傳染病防治法，將3人移送台中地檢署偵辦。

警方表示，市府團隊透過各種管道，即時掌握各項疫情資訊，針對疫情假訊息，也會從速、從嚴全力偵處，同時也呼籲民眾對於不實疫情切勿張貼、散布，警方將配合市府團隊及主管機關全力打擊查處假訊息，避免不實資訊，造成恐慌。

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