疫情衝擊藝文圈「延期取消、退票」！文化部研議紓困措施、振興方案

▲藝文場館照常開放，但許多表演節目受到疫情衝擊，面臨延期、取消、觀眾退票等情形。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情影響，不少國內藝文產業也受到衝擊，包括演出取消、延期或退票等狀況。文化部近期已研議藝文產業短期紓困措施、中長期振興因應方案，建議行政院納入移緩濟急及後續特別預算支應項目。

文化部長鄭麗君自春節起已召開多次會議，除訂定文化部所屬場館防疫注意事項外，近期也研議藝文產業短期紓困措施、中長期振興因應方案。行政院院會今（13）日討論內需、觀光及運輸、農業產業之紓困方案，鄭麗君也在會中也補充說明藝文產業受疫情衝擊之樣態，並提出藝文產業短期紓困及中長期振興需求，建請納入移緩濟急及後續特別預算支應項目。

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鄭麗君指出，藝文產業因疫情導致相關消費減少，衝擊樣態包括：表演藝術、傳統藝術演出取消、延期、退票，視覺藝術及工藝產業受影響，出版業及書店損失，電影票房及影視製作損失、流行音樂展演受影響、國內外展會延期，另外也有微型及小型文創業發生周轉及營運困難等。

鄭部長表示，文化部短期紓困需求及作為包括：一，受衝擊之藝文產業納入經濟部中小企業貸款補貼方案，提供還款展延及貸款利息補貼。二，由文化部針對受衝擊之藝文產業訂定紓困補助作業要點，就受疫情影響發生重大損害、無法負擔之損失或發生營運困難之文化藝術事業、團體及個人，給予特別補助。三，文化部將爭取將藝文消費納入抵用券適用範圍。



鄭麗君說，根據2018年文創產業統計，台灣文創產業從業人數已達26萬人，產值也成長到近8800億元，創下歷史新高，為避免藝文產業受疫情衝擊，減緩成長動能，在短期紓困後，文化部將續推中長期振興措施，包括加速投融資、鼓勵藝文消費、加速國際化布局等，以期維持成長動能。



關於防疫部分，鄭麗君在院會中指出，文化部在春節期間已依據中央流行疫情指揮中心所公布的「公眾集會因應指引」，訂定文化部所屬場館防疫注意事項，並依疫情最新狀況滾動修正注意事項、強化防疫相關措施，目前文化部所屬場館皆如常開放。