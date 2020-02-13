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殺死鐵路勇警竟辯中邪！檢怒問：換做妳女兒勸下車會拿刀刺？　兇：不會

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▲▼ 已故鐵路警李承翰紀念牌揭牌儀式。（圖／記者翁伊森攝）

▲已故鐵路勇警李承翰的父親李增文，希望法官能伸張正義，判被告死刑。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鐵路警察李承翰去年遭鄭姓男子持刀猛刺腹部致死案13日開庭，針對案發當時，檢察官劉達鴻詢問鄭姓被告宗教信仰、家庭、工作，及行凶當天的行蹤，鄭姓被告出庭表示自己很後悔，但強調當天是中邪才行凶。但隨後檢察官詢問鄭姓被告若鐵路警換成自己女兒，被告會不會一樣用刀刺殺，被告表示不會，檢察官因此認定，鄭姓被告當下未達心神喪失情況。

李承翰（圖／翻攝臉書）

▲ 已故鐵路勇警李承翰。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地方法院13日上午開庭審理鄭姓男子殺警案，鄭姓被告一再強調，由於過去的工作合夥人謀害他詐領保險金，而自己覺得被跟蹤，才會在去年案發當天買2把刀防身，至於搭乘火車則是為脫離監控;正當列車長查票並要求他在下車補票，他自己感覺全車廂乘客都在針對他，雖然鐵路警察李承翰當時只是要求自己下車，口氣並沒有很兇，也沒有動手，但自己受到極度驚嚇加上中邪，才會行凶刺殺李承翰。

而檢察官進一步詢問，若是換作被告女兒與別人串通要詐領他的保險金，或是被告女兒也在車上勸他下車，被告還會拿刀刺女兒嗎，被告則回答不會;檢察官因此認定，被告初步精神鑑定為思覺失調症，但行凶當下具有辨識及控制能力，並沒有達到心神喪失情況。

然而，李承翰父親李增文也到庭聆聽後表示，鄭姓被告應答及想法與正常人無異，希望法官能伸張正義，判被告死刑。

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