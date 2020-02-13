防疫情擴散！湖南衛視《歌手》挑戰「雲錄製」 500評審連線投票

▲湖南衛視歌唱節目首度採取雲錄製方式。（圖／翻攝歌手當打之年）

記者曾俊豪／綜合報導

湖南衛視上週開播《歌手·當打之年》歌唱選秀節目，受到新冠肺炎疫情衝擊，湖南衛視宣布調整節目第三期錄製方式，將採用「雲錄製」的方式運作。所謂雲錄製，即是透過網路連線的方式錄製節目，以該節目為例，將藉由芒果TV完成五地連線，讓500位大眾評審定點在線觀看演唱並進行投票。

《澎湃》新聞報導，湖南衛視此次錄影將與芒果TV深度合作，「台網聯動」（即電視台與網路連線互動）的形式也是大陸音樂綜藝節目首次嘗試。

報導指出，《歌手》進入第八年，將首次不設現場500位大眾評審團，而是採用「芒果TV網路五地連線，500位大眾評審定點在線觀看演唱並進行投票」的方式運作。希望分布在北京、上海、東京、台北、長沙錄制的歌手演出，能夠穿透大屏與小屏。

事實上，新冠肺炎疫情導致春節假期延長，各地復工開學時間延後，新興消費模式已成為宅家戰「疫」的首選。《工人日報》報導，異軍突起的「宅經濟」已撐起大陸今年春節消費的半邊天，所謂「宅經濟」是指以手機為基礎，像是手機遊戲、直播、網購等行業。

以線下娛樂活動，如電影、旅遊等為例，疫情擴散期間，已有不少人轉移到網路遊戲、在線影音等線上娛樂形式。今年大年三十當天，《王者榮耀》營業額為20億元左右，去年同期則為13億元。其他像《少年三國志2》上線近2個月表現依然穩定；《一刀傳世》榜單排名上升9位至第55位。