　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

防疫情擴散！湖南衛視《歌手》挑戰「雲錄製」 500評審連線投票

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼湖南衛視歌唱節目首度採取雲錄製方式。（圖／翻攝歌手當打之年）

▲湖南衛視歌唱節目首度採取雲錄製方式。（圖／翻攝歌手當打之年）

記者曾俊豪／綜合報導

湖南衛視上週開播《歌手·當打之年》歌唱選秀節目，受到新冠肺炎疫情衝擊，湖南衛視宣布調整節目第三期錄製方式，將採用「雲錄製」的方式運作。所謂雲錄製，即是透過網路連線的方式錄製節目，以該節目為例，將藉由芒果TV完成五地連線，讓500位大眾評審定點在線觀看演唱並進行投票。

《澎湃》新聞報導，湖南衛視此次錄影將與芒果TV深度合作，「台網聯動」（即電視台與網路連線互動）的形式也是大陸音樂綜藝節目首次嘗試。

報導指出，《歌手》進入第八年，將首次不設現場500位大眾評審團，而是採用「芒果TV網路五地連線，500位大眾評審定點在線觀看演唱並進行投票」的方式運作。希望分布在北京、上海、東京、台北、長沙錄制的歌手演出，能夠穿透大屏與小屏。

事實上，新冠肺炎疫情導致春節假期延長，各地復工開學時間延後，新興消費模式已成為宅家戰「疫」的首選。《工人日報》報導，異軍突起的「宅經濟」已撐起大陸今年春節消費的半邊天，所謂「宅經濟」是指以手機為基礎，像是手機遊戲、直播、網購等行業。

以線下娛樂活動，如電影、旅遊等為例，疫情擴散期間，已有不少人轉移到網路遊戲、在線影音等線上娛樂形式。今年大年三十當天，《王者榮耀》營業額為20億元左右，去年同期則為13億元。其他像《少年三國志2》上線近2個月表現依然穩定；《一刀傳世》榜單排名上升9位至第55位。

ET快訊
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公
北韓官員中國回來…隔離期間偷跑去澡堂　直接被槍決！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

快訊／陸新冠肺炎破6萬例！湖北增116死　專家警告：傳染性比SARS強太多

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　報告「1人染病77人有危險」：尤其是男性

小孩天真問「媽媽，裡面還有好多屍體」　37秒影片曝光掀熱議

用維他命C治療新冠肺炎！武漢專家提「2大好處」：可以發揮積極作用

北京黨委發布戰時狀態令　第一線醫護才可戴N95口罩

痊癒者「血漿」能殺病毒！中國生物「倡議捐血」：已治療11人

痊癒者「體內有新冠肺炎抗體」！金銀潭醫院院長：希望他們可以捐血

管控全面升級！黃岡所有小區「全封閉管理」...生活必需品統一配送

武漢13日驚傳巨響！多地居民聽見狂喊「門窗地板都在震」　政府部門說話了

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

快訊／陸新冠肺炎破6萬例！湖北增116死　專家警告：傳染性比SARS強太多

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　報告「1人染病77人有危險」：尤其是男性

小孩天真問「媽媽，裡面還有好多屍體」　37秒影片曝光掀熱議

用維他命C治療新冠肺炎！武漢專家提「2大好處」：可以發揮積極作用

北京黨委發布戰時狀態令　第一線醫護才可戴N95口罩

痊癒者「血漿」能殺病毒！中國生物「倡議捐血」：已治療11人

痊癒者「體內有新冠肺炎抗體」！金銀潭醫院院長：希望他們可以捐血

管控全面升級！黃岡所有小區「全封閉管理」...生活必需品統一配送

武漢13日驚傳巨響！多地居民聽見狂喊「門窗地板都在震」　政府部門說話了

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

吃錯了！專家曝「飲食太清淡」後果：反而容易衰老無力

不斷更新／鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」　北韓官員逃隔離遭槍斃

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

賓士哥國道拿鋁棒攔車：蛤吶！ 　駕駛淡定兩眼直視...關車窗嚕

大陸熱門新聞

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

金銀潭醫院院長：希望痊癒者出面捐血

領解除隔離書5天　四川婦人確診新冠肺炎

痊癒者血漿殺病毒！中國生物：已治療11人

陸官媒：民進黨地域歧視「秀道德下線」

維他命C治療新冠肺炎　專家提2好處

快訊／湖北新冠肺炎增4823例、116死　專家示警

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　男性更危險

北京黨委發戰時狀態令　醫護才可戴N95

中醫師在家狂跑「6250圈」50公里

一家全確診卻隱瞞…廣州一社區大樓「整棟隔離」！

管控全面升級！黃岡所有小區「全封閉管理」

肯德基服務生確診…發病前「連續備餐9天」！

更多熱門

相關新聞

第八屆《H.O.T.原創音樂大賽》開跑

第八屆《H.O.T.原創音樂大賽》開跑

每年春夏之際開跑的校園原創音樂盛事《H.O.T.原創音樂大賽》，即日(1/10)起開始 報名徵件，並於3/3截止報名。賽事邁入第八個年頭的《H.O.T.原創音樂大賽》，今年由喜鵲娛樂股份有限公司擔任協辦單位，找來近年為挖掘、提拔音樂人才不遺餘力的金曲歌王蕭敬騰擔任評審長。

米希亞《歌手》唱醫療神劇主題曲！

米希亞《歌手》唱醫療神劇主題曲！

81精神永不滅！高以翔、KOBE最後合照曝光

81精神永不滅！高以翔、KOBE最後合照曝光

舒淇樂收寶格麗麻將組喊「打起來」

舒淇樂收寶格麗麻將組喊「打起來」

蕭敬騰尾牙「連3段高音+海豚音」...飆《王妃》炸翻全場！

蕭敬騰尾牙「連3段高音+海豚音」...飆《王妃》炸翻全場！

關鍵字：

湖南衛視歌手當打之年蕭敬騰徐佳瑩華晨宇

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面