【廣編】《H.O.T.原創音樂大賽》開跑　評審長蕭敬騰尋找潛力之星

【廣編特輯】

圖、文／中華三菱音樂大賽提供

每年春夏之際開跑的校園原創音樂盛事《H.O.T.原創音樂大賽》，即日(1/10)起開始 報名徵件，並於3/3截止報名。賽事邁入第八個年頭的《H.O.T.原創音樂大賽》，今年由喜鵲娛樂股份有限公司擔任協辦單位，找來近年為挖掘、提拔音樂人才不遺餘力的金曲歌王蕭敬騰擔任評審長，率領同公司旗下創作歌手小宇 宋念宇、Erika劉艾立、Kevin廖柏雅，以及資深製作人阿火 黎明鑫、左光平及薛忠銘等堅強的評審陣容，為熱愛音樂創作的青年後輩們提供教導與意見，也為未來的華語歌壇，尋找待精琢的潛力人才。

從歌唱選秀節目的踢館魔王，到聞名華語歌壇的金曲歌王，蕭敬騰的音樂路開始於自學，近年大力投入培養後起之秀，擔任過無數音樂節目導師的老蕭是不少音樂青年的榜樣，他也不吝於分享各種成功或失敗的經驗，只希望能替更多對音樂有熱情的人們開啟更多發展的可能。第八屆《H.O.T.原創音樂大賽》修改報名資格，除了原本的高校及大專組之外，新增了『斜槓青年組』，只要年滿15歲至40歲以下，無論是否為在校學生皆可報名。徵選方式除了與往年相同，需在時間內上傳40秒以內之自創曲音檔至指定平台外，今年還需製作長度2分鐘以內之樂團介紹影片，呈現方式不拘，但該支影片會從初賽起公開在賽事官方YouTube頻道，並累計觀看次數，做為評分標準之一。