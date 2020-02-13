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湖北一夜暴增242死！大陸專家憂「病亡並非勻速過程」…深度解析出爐了

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武漢封城街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢封城街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

2020年2月12日0時-24時，湖北省新增新冠肺炎（COVID-19）病例14840例（含臨床診斷病例13332例），新增病亡242例。為何新增病亡人數暴漲？大陸醫療衛生領域專家分析認為，這可能是由於確診標準調整後確診病例基數增大，被歸類因為新冠肺炎的死亡數字也相應增加。

據《環球時報》報導，北京大學公共衛生學院副院長王培玉表示，湖北省將臨床診斷病例數納入確診病例數進行公佈，相當於對確診的診斷標準進行了調整，這樣一來，此前因「假陰性」而被歸為疑似的病例也被納入到確診病例中，這一調整可能也會導致死亡人數在統計上的變化，導致死因被歸為新冠肺炎的死亡人數出現大幅增加。

王培玉認為，另一個可能的原因是，病發死亡並非一定是個勻速的過程，湖北省前一陣子積攢了大量的重症病例，也不能排除在這些大量的病例中許多病人沒能救回來，出現死亡數字激增的現象。

武漢封城街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢疫情嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發則表示，增加臨床診斷病例的原因之一是提高新冠肺炎診斷能力，把之前尚未診斷的存量病例進行了診斷，而因為臨床診斷病例的基數大了，死亡人數也會增加，如果的確是這樣，那麼在後續的幾天裡，由於存量逐漸消耗殆盡，則臨床診斷病例和死亡病例數都將慢慢回歸常態，或不會再出現如今天公佈一樣大的新增數字。

不過，王廣發提醒稱，湖北增加臨床診斷病例在讓患者浮出水面的同時，在實施中也需要小心可能出現的技術層面偏差，比如有的醫生可能對臨床診斷標準理解的不透徹，僅將CT等影像學作為主要標準，忽略了WBC不增高或降低，或淋巴細胞降低等條件，會出現將其他病原引起的肺炎當做新冠肺炎臨床診斷的情況。

他建議，要在醫生對診斷標準和影像學特徵的判斷上加強培訓，增加準確性。此外，王廣發強調，病原核酸檢測仍然是確定診斷的最重要手段。

不過，王廣發與王培玉同時都表示，增加臨床診斷病例後為何導致新增確診病例和死亡病例的激增，均有待湖北省有關方面做出進一步解釋和說明。

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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