疫情重挫航空業！華航宣布「2/16起主管減薪10％」　鼓勵員工多放特休

▲武漢肺炎重創航空業。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

受到新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）影響，兩岸航線僅剩5機場可飛，航空公司大受打擊，桃機旅運量僅剩五成。中華航空今（13）日宣布，自本月16日起調整國內各級主管、外派及轉投資事業主管薪水，統一減少10％。長榮航空則表示，將規劃進行教育訓練課程，也鼓勵同仁安排特休。

華航表示，因應新冠肺炎疫情對營運之影響，擬實施主管減薪措施，自2月16日起國內各級主管、外派及轉投資事業主管基本薪調減10%，待疫情緩和後再行調整。

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華航指出，同時也鼓勵員工在此期間規劃既存的特休假及補休假，共體時艱。華航強調，暫未考慮實施無薪假措施。

長榮航空則表示，因應目前新冠肺炎疫情發展，各部門會視業務狀況，規劃將部分年度教育訓練課程調整到現階段進行，也提醒同仁在業務許可的情況下，可以先行安排年度特休。

為了防堵疫情，中央流行疫情指揮中心7日宣布，兩岸航線除北京、上海浦東、上海虹橋、廈門高崎、成都雙流機場外，其餘航線全部停航。而港澳航線也因入境旅客須居家檢疫，導致旅運量下降。

據統計，今日港澳航線原訂飛行94班，今取消81班、僅飛13班，航班飛航率僅剩13％。而桃機的旅客數也持續下降，昨日僅6.5萬人次，與平時12萬人次相比，約僅剩5成旅客量。

▲華航宣布，主管統一減薪一成。（圖／記者李宜秦攝）