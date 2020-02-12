「要救中國國民黨，跟我來！」　郝龍斌拋六大使命重建國民黨光榮

記者楊蕓／台北報導

國民黨12日舉行主席補選政見說明會，前副主席郝龍斌在第一階段發表政見時提到，自私與不團結心態就是黨內文化最致命的缺點，他強調，「年齡本無罪，年輕非萬能，能力與經驗累積，才是成功的保證」，認為用世代交替的理由來吸引年輕人，不但問錯了問題，也給錯了答案。他更激昂高呼「要救中國國民黨，就是現在，就是這裡，就是我！要救中國國民黨，跟我來！」

郝龍斌表示，2020選舉大敗，很多同志問他，國民黨還有沒有救，他強調，挫折不可怕，可怕的是遇到挫折就自暴自棄、一走了之，如果孫中山先生當初遇到挫折就離開，今天就沒有中華民國，「我是孫中山的信徒，不會碰到挫折就離開」，並引述Kobe Bryant曾說「我可以接受失敗，但絕不可以接受放棄」，強調國民黨不能因為一場選戰失利，就丟盔棄甲、懷憂喪志。

郝龍斌認為，他跟隨馬、朱、洪及吳主席，經歷國民黨的輝煌與挫敗，因此他很清楚的知道，這次敗選的關鍵原因就是「自私、不團結」，自認是菁英、不食人間煙火、不知民間疾苦、不接地氣， 「為何國民黨無法打群架，被大家講外鬥外行、內鬥內行，自私心理就是黨內文化最致命缺點。」

郝龍斌接著提出擔任黨主席的六大使命，包括堅守中國國民黨核心理念，也就是「捍衛中華民國，反對台獨」；推動組織再造、集體領導、內造政黨、民意優先公職掛帥；強化國民黨在國會及縣市議會黨團整體戰力，尤其立法院是未來國民黨最重要的戰場，監督政府、反映民意，智庫、黨中央和立院黨團通力合作，展現戰力，爭取民眾認同；建立黨中央與縣市首長溝通平台，展現執政績效認同；培訓更多青年黨員投入黨務或參與選舉；以及無私無我、專心專職，培養接班梯隊，尋找輔佐中興之主，爭取勝選。

此外，郝龍斌強調，「年齡本無罪，年輕非萬能，能力與經驗累積，才是成功的保證」，他表示，用世代交替的理由來吸引年輕人，不但問錯了問題，也給錯了答案。因此，未來除了用人唯給年輕人證明自己的機會之外，更重要的是，對於年輕選民及中間選民所重視的議題，未來國民黨，要用多元開放的態度，強化跟社會各界的對話與交流，不再閉門造車，隨時回應並結合最新民意。

▲國民黨主席補選政見會,郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）