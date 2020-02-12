WHO武漢肺炎專家會議今結束　指揮中心13日「適時說明」

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）



記者嚴云岑／台北報導

世界衛生組織（WHO）11、12日邀請全球400位專家，於日內瓦召開「全球研究和創新論壇」，台灣派2名專家參與，討論武漢肺炎藥物與疫苗開發，並訂出優先順序。中央流行疫情指揮中心透露，今日會議將在日內瓦時間下午5時30分、台灣時間13日凌晨0時30分結束，明天會視情況與大家說明。

世界衛生組織（WHO）11日邀請全球400位專家，於日內瓦召開「全球研究和創新論壇」，由總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布，將新型冠狀病毒（2019-nCoV）引發的肺炎，正式稱為「COVID-19」。不過，中央流行疫情指揮中心表示，為方便民眾理解，仍簡稱為「武漢肺炎」。

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▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥發言。（圖／記者林敬旻攝）

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，武漢肺炎台灣正式的法定名稱依然為「嚴重特殊傳染性肺炎」，但為與WHO公布之國際資訊接軌，並使民眾方便理解，由新型冠狀病毒（2019-nCoV）所引起之肺炎正式稱呼為「COVID-19」，簡稱為「武漢肺炎」。至於新型冠狀病毒的正式名稱，則從暫定的2019-nCoV，改為SARS-CoV-2。

莊人祥提到，昨日WHO的會議中，已針對藥物開發、疫苗開發等進行討論，希望訂出一個優先順序與步驟，台灣也有2位專家線上參與，今天還有一場會議，預計到日內瓦時間下午5時30分才結束，由於會議內容已簽署保密協定，明天會視情況說明會議內容。