特貿三招商流標！綠營批「穿雲箭掉到臭水溝」　高市府：因投資規模龐大

▲特貿三招商範圍 。（圖／高市府都發局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市政府一直把亞洲新灣區當作是高雄新的門面，不過灣區的招商一直苦無進度，例如高雄市都發局與台電合作推出的「特貿三」10日結標後，因無人投標、再次流標。讓民進黨市議員陳致中批「韓國瑜發大財的箭沒有穿雲卻掉到臭水溝」，Wecare高雄發起人尹立也說是「唬爛招商」。不過市府經發局則鄭重回應流標原因，是因為投資規模龐大，廠商趨於審慎保守。

為了紓解高市府的財政困難，高雄市長韓國瑜大力推行各項「開源節流」政策，包括推出了高雄亞洲新灣區特貿三招標案，分南北兩基地，共佔地5.3公頃，高雄市都發局去年調整南基地為「全區權利變換」方式開發，開發商於完成都更後，取得土地及建物所有權，不過11日無人投標流標作結。

民進黨高雄市議員陳致中狠酸，真的是戳破韓市長的牛皮，也狠狠打臉所謂拼經濟的表面工夫。陳致中指出，招商引資這四個字，韓市長時時掛在嘴邊，但招商是硬工夫，花拳繡腿撐不久，韓市長說得一口好投資，卻禁不起檢驗，諷「韓國瑜發大財的箭沒有穿雲卻掉到臭水溝」，甚至連Wecare高雄發起人尹立也說是「唬爛招商」。

▲特貿三招商範圍 。（圖／高市府都發局提供）

對此，都發局表示，於高雄多功能經貿園區的「特貿三」公辦都更案，佔地廣達1.6萬坪以上，招商規模堪稱全國第二，僅亞於台北雙子星案。繼2018年6月第一次公告招商失利，經市府與地主台電公司協商檢討招商條件，再經台電董事會同意後，於去(2019)年8月第二次公告招商，期間雖然有11家廠商領標，但2月10日截止收件，仍未有廠商投標。

至於為何再次流標？高市都發局表示，招商投資規模龐大，僅次於台北雙子星案，全國第二大都更開發案。投資金額超過265億元以上，企業廠商的評估，較趨於審慎保守。後續將再與台電公司研議討論，再行辦理招商作業。本次招商過程中，已蒐集各企業廠商意見，將納入後續招商參考，儘快辦理公告招商。

都發局表示，第二次招商是結合「設定地上權」及「權利變換」兩種開發方式，是多功能經貿園區內，少數可以取得土地所有權的公辦都更開發案，基地區位極佳，企業廠商領標踴躍，有11家領標，包括有壽險、大型開發商、在地建商等，業者詢問度高，相關詢問事項概約有35項，都發局都已於納入招商文件補充說明，也將納入後續招商，與台電公司協商檢討之參考，敬請各企業廠商期待與關注。

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