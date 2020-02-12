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社會 社會焦點 保障人權

8歲兒暈吐小黃上要賠500　夫妻剩300...暖警代付獲「豎大拇指彎兩下」

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▲一家五口無力償還計程車嘔吐清潔費。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方代為支付清潔費，用手語比了「謝謝」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一對聽語障夫妻帶著3名子女從台南到高雄監獄探親，乘坐計程車過程中，8歲的小兒子因為暈車吐了，司機向乘客收取清潔費500元，不過這一家人身上只剩300元，還要用來支付回台南的車錢，雙方比手畫腳僵持許久，在無計可施之下，由14歲的大女兒撥打110向警方求援，警方到場了解後，也知道司機大哥的無奈，便代為支付500元的清潔費，夫妻倆隨即以手語透過大女兒表示「謝謝」。

▲一家五口無力償還計程車嘔吐清潔費。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲後座嘔吐物，也計程車司機也很無奈。（圖／記者洪靖宜翻攝）

日前一對年約30幾歲的聽語障夫妻帶著3名子女從台南市搭乘計程車前往高雄燕巢第二監獄探視親友，在將近一小時的車程中，8歲的小兒子因暈車不適而嘔吐在計程車上，司機一見後座污穢，要求500元的清潔費，但夫妻倆身上只剩300多元，除了車資外實在無法支付多出來的清潔費，雙方為了500元在比手畫腳中僵持許久，在無計可施之下，由14歲的大女兒撥打110向警方求援。

▲一家五口無力償還計程車嘔吐清潔費。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲聽語障夫妻用手語向警方感謝，大女兒代為轉述(右)。（圖／記者洪靖宜翻攝）

岡山分局深水派出所所長郭宗鑫、警員朱信建獲報到場了解情況，一問之下才發現原來該夫妻身上僅剩300元，但這300元還要用來支付一家五口回台南的公車及台鐵的車資，根本無法再負擔洗車費，追問下去更發現這一家人僅靠先生擔任餐飲外送服務員維持全家生計，生活十分艱辛與拮据。

但後座嘔吐物，也讓計程車司機很無奈，所長郭宗鑫為了不讓司機無法繼續載客，便代為支付清潔費，夫妻倆隨即以手語透過大女兒向警方說「謝謝」，並且表示會償還，但郭所長委婉地拒絕，一家人感激不已，不斷致意感謝。

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