三重這家手機行不單純　「要槍有槍！要毒有毒」台南警越區查獲

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局偵查隊，據報前往新北市三重區1家手機零件通訊行，查獲長短槍及毒品一批，警方在查緝時，引起民眾誤以為黑道尋仇報警，當地警方出動快打部隊到場查處，發現是「自己人」辦案，即會同偵辦，全案依槍砲及毒品罪嫌法辦。

▲台南市警麻豆分局偵查隊，據報前往新北市三重區1家手機零件通訊行，查獲長短槍及毒品一批，市警局長周幼偉前往鼓勵員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，經長期監察，發現位於新北市三重區的某手機零件通訊行有從事販賣槍毒的非法勾當，於蒐證齊全後由專案人員持搜索票前往緝捕，經多日埋伏，於2月10日待時機成熟時強力攻堅，一舉破獲鄭、莊等2嫌並於現場取獲長槍2把、短槍3把、煙霧彈1顆、12發子彈及混合型毒品1000多公克及一批犯罪物品。

麻豆警分局指出，鄭嫌表面上以開設手機通訊行，從事手機零件買賣及包膜為業，但實際上卻是在做販賣槍毒的非法勾當，手機行除掛羊頭賣狗肉外，平日大門深鎖，鄭嫌警覺性也頗高且飼養大黑狗作為警戒，員警於查捕時，還一度因為狗狂吠而差點曝露行蹤，專案人員埋伏多日後，待賣家出現開啟鐵門要交易時強力攻堅進入，緝捕過程中的巨大聲響，還引起附近民眾以為是黑道尋仇而報警，當地轄區分局獲報後快打警力也迅速到場，發現是台南市警方辦案，而共同偵辦這起槍毒案件。

台南市警局長周幼偉肯定員警緝捕認真辛勞，除指示持續向上溯源追查，以淨化治安外，也呼籲民眾如有發現犯罪情資及可疑之人、事、物，請即撥打110報案，建立「友善通報網」，共同維護治安；此外，也在麻豆分局長楊慶裕陪同下，向有功人員親頒獎勵金及破案茶鼓勵，另麻豆分局警友辦事處主任張青鑑及偵查隊警友站站長洪木華也到場觀禮並加碼頒發獎勵金鼓勵員警。