知名黑糖撞奶「陳三鼎」尋店再出發！歇業內幕曝光...

▲目前傳出「陳三鼎」歇業原因疑似與黑道有關 。（圖／翻攝陳三鼎粉絲團）



記者邱茀濱／綜合報導

北市公館商圈的「陳三鼎黑糖青蛙撞奶」開業超過15年，但在去年11月卻無預警歇業，沒想到過沒多久舊址又重開一家。對此，陳三鼎也在27日急發聲明，說僅此一家，怕大家與其他業者造成混淆。不過，現在卻傳出停業的原因疑似與黑道有關係，對方看到店家生意太好想要插乾股，還威脅店家若報警就會對家人不利。但《東森新聞》記者實際去訪查律師事務所後，卻被反駁。

「陳三鼎」以轉賣黑糖青蛙撞奶聞名，卻在2019年11月23日無預警歇業兩週，讓許多愛好者錯愕。不過許久沒更新的陳三鼎臉書粉絲專頁，在1月27日突然發表律師事務所聲明「目前還未找到適合的新店面 」，強調陳三鼎近日因營運策略及店面位址正在進行整體評估與規劃，待未來籌備完成後，將以全新面貌重新出發「屆時將另行公告」。

▲公館陳三鼎將重起爐灶。（圖／翻攝自Facebook／陳三鼎黑糖青蛙撞奶）



報導稱，現在卻傳出陳三鼎停業的原因是與黑道有關係，對方覬覦店家生意做太好，疑似想要插乾股，甚至威脅如果敢報警就要對他們家人不利。附近店家也稱公館這一帶都沒有收保護費的案例，警方也表示沒有接到報案。

報導指出，陳三鼎委任律師李永然也否認傳聞，表示店家老闆來委託他們時，並沒有提到黑道恐嚇的事，單純因為有段時間去做新址的規劃，想要重新出發，「所以並沒有什麼」。

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