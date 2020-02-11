鑽石公主號135確診「成迷你武漢」　船員群聚生活處境最慘

▲鑽石公主號於日本橫濱港外。（圖／路透）



文／中央社橫濱11日綜合外電報導

受武漢肺炎疫情殃及而停泊日本橫濱港外隔離的鑽石公主號遊輪，已有逾130人確診染病，且船組員染病增多。船組員必須群聚生活並穿梭各處服務乘客，恐擴大船上疫情。

「紐約時報」指出，船上超過2500名乘客正遭隔離，他們靠船組員送餐到自己的住艙內吃喝，每天可以在彼此保持6呎（約1.8公尺）距離下到甲板散步幾分鐘；但在甲板下的船組員卻是活在另個世界－他們為盡可能確保乘客舒適，必須擠在一起生活與工作，排隊拿簡單的自助餐坐在一起吃，還得4人共用一間衛浴、2人同住一間。

原本鑽石公主號上的隔離是為阻止疫情在船上擴大並蔓延至日本陸地，但船組員的生活條件讓人憂心他們的安全與健康。在橫濱港外隔離14天的鑽石公主號，如今成了中國境外最大的病例集中地。

日本厚生省昨天新增65例確診，使船上染病人數倍增至135人，船組員與乘客的處境更令人擔憂。鑽石公主號上有超過2500名乘客、1000多名船組員。染病者裡至少有10人是船組員，前天與昨天各有5人確診。

據遊輪公司雇員表示，前天確診的船組員都是在大堂與其他同事一起用餐。不同於船上乘客很多都是來自英、美、澳洲等富國 ，船上雇員大多來自印度、菲律賓等開發中國家，使得他們受到全球關注的程度不若乘客。

臉書昨天有一則影片，是船上負責備餐與洗盤的組員沙卡（Binay Kumar Sarkar）向印度政府求援，盼在疫情進一步擴散前能幫助他與同事下船。因憂心丟飯碗而不願具名的船組員表示，他們有拿到口罩、手套與手部消毒液，但幾無受過如何在這種規模的情況下減少被傳染機率的訓練。

他們也跟乘客一樣，有拿到體溫計量測體溫，一旦發燒必須通報，但自一週前隔離開始後，就未再獲新的指示。乘客們雖感謝船組員的服務，但即便船組員進房送餐時有穿防護衣，還是會擔心船組員把病傳染給他們。

日本官員先前表示，他們沒有能力為船上全部人做篩檢，但厚生勞動大臣加藤勝信前天表示，必須考慮這麼做。華盛頓大學傳染病學副教授林奇（John B. Lynch ）說：「與武漢相同，只是縮小版。把船隔離港外，船組員被迫聚集在一起，就會增加傳染的可能性。我們得記住一件事：隔離保護的是隔離區以外者，而非裡面的人。」（譯者：陳亦偉／核稿：劉文瑜）