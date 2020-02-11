國民黨：政府應向菲律賓強硬展現立場　反制措施護國家尊嚴

▲外交部發言人歐江安在針對菲律賓以一個中國政策禁台灣旅客入境出面說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

新型冠狀肺炎疫情持續蔓延，菲律賓卻以「一個中國」政策的立場，昨夜將台灣列為禁止入境對象。對此，國民黨11日表示，菲國作法粗暴，更矮化中華民國主權，呼籲外交部向菲國嚴正表達抗議，並全力溝通協調，扭轉菲國禁令，維護國人權益，並考慮以反制措施護國家尊嚴。

國民黨表示，期盼外交部必須積極協助國人返國，包括機票等部分，不可讓國人自費負擔額外支出。此外，對於菲國硬把台灣跟大陸、港澳等地劃為同一主體，顯然是政治考量凌駕防疫，呼籲政府應有更積極作為，強硬展現我方立場，嚴正考慮反制措施，以維護國家尊嚴。

另外，國民黨也表示，對於禁令訊息傳出後，外交部第一時間否認，因而有國人照常搭機出發，但卻無法入境菲國，國民黨認為，外交部訊息掌握失能，招致國人入境菲國受阻，事後竟然只是「表示遺憾」，未能面對自己的疏失致歉，相信國人難以接受。

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