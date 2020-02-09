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談妻小「老二還在媽媽肚裡」　李文亮病逝前受訪：康復後仍要投入防疫！職責所在

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▲▼李文亮。（圖／翻攝《生命時報》）

▲李文亮住進隔離病房，在2月6日晚間病逝。（圖／翻攝《生命時報》）

記者陳俊宏／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在大陸不斷擴散，有「吹哨人」之稱的李文亮醫師也不幸病逝。他生前接受訪問時表示，如果官方提前公佈疫情資訊會好很多，預估自己病情在半個月能痊癒，「恢復後參加抗擊疫情，職責所在」，如今專訪全文也曝光，讓人看了鼻酸。

34歲的李文亮去年12月30日就在微信群組中，談及有關疫情的資訊，指武漢市中心醫院急診科已隔離收治7名SARS確診病人（也就是後來的「武漢肺炎」），提醒同樣是醫師的同學小心防範。

李文亮話才說完沒多久，就被武漢市的衛健委、醫院的監察科約談；還在今年1月3日遭武漢警方指為「在互聯網發布不實言論」，被叫到派出所「訓誡」簽下「訓誡書」，若再從事違法活動，將受到法律制裁。他被訓誡後持續在醫院工作，但不幸感染武漢肺炎，住進隔離病房，在2月6日晚間病逝。

而李文亮病逝前透過微信，接受《紐約時報中文網》訪問，他被問到12月底在群組告訴同學關於類似SARS的病毒，是因覺得已有人傳人的高風險？他回答，「我懷疑，而且注意防護總是好的」，且當時會懷疑是已有肺炎患者隔離治療。

▼李文亮被警方指造謠，簽下「訓誡書」。（圖／翻攝「李文亮70」頭條號）

「吹哨者」李文亮被叫到派出所「訓誡」簽下「訓誡書」。（圖／翻攝李文亮70頭條號）

李文亮說，當時同事之間討論，就是SARS可能要捲土重來，要有心理準備，「如果官方提前公佈疫情信息，我想會好很多」，應該更公開透明。

至於被警方找上，李文亮表示，警方認為不能確定是SARS，認為他造謠，讓他覺得委屈但只能接受，自己明明是出於好意。他說，看到現在疫情傳播很難過，那麼多人生病，甚至失去親人。

李文亮被問到家庭關係時提到，老大4歲10個月，「老二還在媽媽肚子裡」，妻子預產期6月，很想念家人會視訊。

記者問「您的病情還要多久才能恢復」；李文亮回「10日開始咳嗽，估計還要半個月吧」；記者再問，恢復後有什麼計劃嗎？他答「參加抗擊疫情，職責所在」，未料如今不幸病逝。

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