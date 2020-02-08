桃園市藥局口罩販售時段查詢清單　購買前先查詢免得白跑

▲實名制販售口罩，桃園市藥師公會提供防疫口罩時段查詢清單，購買前先查看清楚，避免白跑一趟。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

實名制販售口罩上路後，造成許多民眾搶購防疫口罩，桃園市藥師公會商請各藥局回報販售時段資訊整理後，在官網設置查詢清單專區，建議民眾在排隊購買前先查詢特約藥局是否還有口罩庫存、販售時段與營業時間，避免舟車往返白跑一趟。

桃園市藥師公會7日晚間在官網公布「桃園市健保藥局販售防疫口罩時段查詢」，清單上包括藥局名稱、地址、電話與負責人姓名，另有週六、週日是否營業與販售口罩時段等資訊，讓有意購買民眾可以事先查詢。

▲實名制販售口罩，民眾到特約健保藥局購買前最好先查詢清楚。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市藥師公會指出，各家藥局為分流人潮，考量仍有其他健保業務，販售口罩時段早中晚都有，部分藥局早上8時或9時開賣口罩，250片（成人200片、兒童50片）口罩售完為止，部分藥局則在下午或晚上3不同時段販售，讓民眾可以選擇適合時段購買口罩。

桃園市藥師公會理事長謝志忠說，實名制販售口罩進入第三天，配送缺貨等零星狀況已明顯改善，但部分即時口罩庫存APP與查詢專頁不準確，讓藥局販售出現困擾，部分藥局反映，民眾看見APP顯示仍有庫存立即上藥局購買，但實際上口罩早已售完，若引起民眾誤解藥局囤積之虞，藥師都會耐心向民眾解釋溝通。

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