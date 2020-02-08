太誇張！停車找不到機車位　他直接將別人的機車撞倒推走

記者李忠憲／台中報導

剛下夜班的尹姓男子騎車要停在社區大樓騎樓，找不到停車格的他，竟連撞2次撞倒賴姓女子停好好的機車，再將自己的車停好離開。尹男雖辯稱是不慎撞倒，但警方認為是強辯之詞除依法開罰外，也將吊扣尹男駕照。

第三警分局交通分隊日前接獲一名賴姓女子報案稱，她的機車停在自家社區大樓1樓騎樓，停好好地卻接到鄰居通知說，機車被撞倒人還跑掉，車身多處有明顯刮痕，讓她既心疼又生氣，希望能找到肇事者。

▲▼女子機車無故遭撞倒，車身多處擦痕。（圖／民眾提供）

員警立刻趕往現場，經調閱監視器發現肇事者是一名男子，畫面中顯示，男子先撞倒賴女的機車，接著又倒退再次衝撞，不顧有其他民眾觀看，慢慢地將機車停好，接著就離開。賴女提供鄰居幫忙記下的機車車牌給警方，確認該名肇事者為65歲尹姓男子，通知他到案說明。

尹男到案後自稱，當時他上完夜班，人非常疲累，要把機車停放該處「不慎」撞倒機車，但因為太累就直接回家休息了。但影片畫面怎麼看都不像是不小心撞倒，而是刻意將賴女機車推撞開，讓尹男可以好好停車。

▲男子找不到車位可停，竟撞倒別人的機車停進去，讓人直呼太誇張。（圖／民眾提供）

第三分局交通分隊長蔡興邦表示，尹男撞倒賴女機車，事故後沒有依規定處置報警，觸犯《道路交通管理處罰條例》62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，尹姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

►長髮正妹竟淪為街友 暖警出手！3周靠愛心食物果腹超商避寒

►獨／壽險達人衝業績詐領上千萬獎佣金 婚姻告吹賠不出錢遭撤緩刑

►造謠「政府靠賣口罩賺45億」 韓粉遭逮稱：我就是對民進黨不爽