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台中機械吊車變換車道不當　撞上機車！騎士受困車底不治

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▲▼機車騎士直行遭機械吊車貼過來撞上，受困車底，送醫不治。（圖／民眾提供）

▲機車騎士直行遭機械吊車貼過來撞上，受困車底，還波及停路邊的小客車。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子7日騎車經過環中路慢車道，突然左方一輛機械吊車往他貼過來，反應不及擦撞後，遭卡在吊車底下，車禍還波及一輛停在路邊的小客車，陳男送醫不治。警方初判，應是吊車不當變換車道導致，肇事原因及死因有待釐清。

昨日上午10點多，西屯區環中路三段發生一起死亡車禍，由43歲張姓男子駕駛機械吊車行走環中路慢車道往公益路方向時，疑似要變換車道時未注意，右側先擦撞63歲陳姓男子所騎的機車，再撞到停在路邊的一輛小客車。陳男因此受困在吊車下方，民眾見狀立刻打電話報警請求協助。

▲▼機車騎士直行遭機械吊車貼過來撞上，受困車底，送醫不治。（圖／民眾提供）

▲▼機車騎士受困車底，雖送醫急救仍不治身亡。（圖／民眾提供）

▲▼機車騎士直行遭機械吊車貼過來撞上，受困車底，送醫不治。（圖／民眾提供）

台中市消防局獲報，立刻派遣人車到場，發現陳男已無呼吸心跳，經人力協助拉出機車讓陳男脫困，立刻送往澄清中港醫院急救，卻因傷勢過重，最後仍宣告不治。

警方也立刻到場採證，並將肇事的吊車張姓駕駛帶回，經酒測雙方均無酒駕。陳男則辯稱，他當時是直行，不知為何會偏右，但說詞不被警方採信。

警方初步研判，該吊車有申請路權，可以上路，但變換車道不當，害機車騎士撞上喪命為肇事主因，機車與停在路邊小客車則無肇事原因。

警方表示，除將依過失致死罪嫌將張姓駕駛送辦外，也將加強該處交通維護，並呼籲用路人行駛時一定要遵守交通規則，以策安全。

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