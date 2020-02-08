滯留湖北台商返台包機　11萬醫護連署提「三訴求」防疫

▲▼台北市醫師職業工會連署，支持政府嚴守防疫底線。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

台北市醫師職業工會公布「嚴守防疫底線・醫護連署做人民後盾」連署結果，一天的時間，有超過11萬醫護人員連署，人數已達台灣醫護人員三分之一。連署發起人醫師吳欣岱指出，希望未來滯留大陸台商返台包機運送工作，一定有台灣防疫人員陪同並且不能無限制包機，呼籲外界對政府與醫療人員有信心，一起度過難關。

此次連署內容為「醫療人員連署支持政府堅守防疫底線，全台灣負壓隔離病床只有1100床，隔離收容所也嚴重不足，讓我們一起守護台灣珍貴的醫療資源！」

請繼續往下閱讀...

吳欣岱指出，連署自2月7日上午10時啟動啟動，2月8日上午10時結束，整整一天的時間，得到11萬1761個回應，「當中15.1%是醫師，47.9%是護理師，其他醫事人員有37％。」由於台灣醫護人員有30多萬人，此次連署等於獲得台灣醫護人員三分之一的支持。

▲此次連署人數達台灣醫護人員三分之一。（圖／記者曾俊豪攝）

她表示，過去的幾天，醫護人員與全體國民一樣，希望歸來的200多位同胞可以平安回到家，可是回來之後，發現現實條件不容樂觀。因為200多人在密閉機艙中，毫無防護的情況下，與確診病例相處好幾個小時，一回來馬上消耗醫療資源、隔離資源和檢疫資源。

吳欣岱強調，返台的同胞在旅程中感染，形成防疫的缺口，等於讓現在非常緊繃的醫療情勢，壓上最後一根稻草。醫護人員希望政府能做為防疫團隊的後盾，呼籲在以下三點訴求都滿足的情況下，才能讓班機抵台。

第一是，由我方主導實際登機人員，已有醫療緊急需求的國民優先；第二點訴求是，必須由我方防疫人員陪同，在飛機上就做好防護，來台之後配合隔離及檢疫。最後，是不能無限制包機回台，要審慎評估本國的醫療能量，開放完之後再逐批開放。

▲連署發起人吳欣岱醫師。（圖／記者曾俊豪攝）