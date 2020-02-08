屏北區縣長盃3對3籃球鬥牛賽　8日中正國中籃球場熱烈開打

▲屏東縣2019年第14屆（屏北區）縣長盃3對3街頭籃球鬥年賽於2月8日，在屏東市中正國中籃球場登場，選手上場前先體量體溫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣2020年第14屆（屏北區）縣長盃3對3街頭籃球鬥年賽於2月8日，在屏東市中正國中籃球場，由縣長潘孟安主持開球後激烈開戰，立委鍾佳濱、縣議員李世斌、唐玉琴、陳揚、宋麗華、許展維、陳明達等地方人士也到場為選手加油。

▲▼熱舞表演、乾洗手。

屏東縣政府與警察局及屏東警分局為保護青少年學生，鼓勵他們拒絕毒品、遠離飆車，走向陽光、健康的生活，藉由三對三籃球比賽，結識健康善良球友，避免受到毒品誘惑誤入歧途。

這次共有247支隊伍741名選手報名參加，配合這項比賽，警方設攤宣導反貪倡廉及預防犯罪活動，讓參與比賽球員及民眾，瞭解廉政之重要性，期許反貪倡廉觀念能向下紮根，有效強化校園品德教育，實現「廉能幸福，宜居屏東」目標。

這次比賽，在戶外籃球場舉行，通風良好，提供學生一處健康休閒的戶外活動，主辦單位考量現為防疫期間，於活動現場實施體溫量測，並設置醫護站配置消毒物品（酒精、潔手液等），以落實防疫措施。

參加比賽學生表示，很高興參加比賽，有益身心健康，願意下次再來參加挑戰。

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