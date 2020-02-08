1/31你在哪？網友收防疫簡訊心驚驚…陳時中「親身經歷」回應了

▲「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

國際郵輪「鑽石公主號」至今已有64人確診武漢肺炎，包括一名台籍60多歲女性。中央流行疫情指揮中心也於7日晚間針對北北基地區居民發送曾前往的50地點，也讓民眾擔心是有經過就要通報嗎？對此，指揮官陳時中回應，他自己跟著台商包機返台到台中檢疫所，只戴外科用口罩也沒事，「民眾要注意不用緊張」。

鑽石公主號郵輪船上2694名旅客1月31日進入基隆與雙北觀光，中央流行疫情指揮中心7日晚間7時45分針對北北基地區居民發送「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，地圖網址中包含基隆廟口、九份、台北101、西門町等，應進行自主健康管理，及留意個人是否有發燒或呼吸道症狀。

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▲指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

陳時中表示，發送細胞簡訊的用意，是要提醒民眾，但也有專業症狀讓他分辨，無須太過緊張，但如果出現相關症狀，可進行通報，並做相關診斷。

指揮中心執行官周志浩補充，冠狀病毒是飛沫傳染，如果距離2公尺外，沒有面對面接觸超過15分鐘，幾乎是不太可能感染，如果自己又戴著口罩，感染機會更小，尤其是在開闊空間，像是在馬路上擦身而過，幾乎不太會傳染。

陳時中表示，他在4日台商包機返台時，也跟著到69位台商到台中檢疫所，有經過一次發燒篩檢、全程只戴一般外科口罩，至今無問題，但當時會盡量與人保持2公尺以上。

▼疾管署說明武漢肺炎疫情,衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）