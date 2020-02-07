福建副鎮長受訪到一半...隨地吐痰　央視記者尬回：這是直播

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實習記者羅明輝／綜合報導

武漢肺炎疫情在全球延燒，防疫工作至關重要。福建晉江市一名副鎮長日前在接受央視記者採訪時，先是在鏡頭前咳嗽，接著更拉下口罩，直接彎腰在路邊吐痰。直播畫面傳出後，副鎮長的舉動也引起了網友一陣撻伐。

根據《星島日報》報導，近日有明確診男子隱瞞病情從武漢返鄉，到晉江參加大延宗祠祭祀儀式，隨後又出席家中喜宴，恐怕至少導致4000人需要被隔離觀察。

▲ 晉江英林鎮副議顏國升接受央視記者採訪。（圖／翻攝自微博／人民熱議）

晉江英林鎮副省長顏國升5日採訪央視記者採訪時，記者問題都還沒說完，顏國升便突然開始咳嗽，接著就打斷採訪、轉身走到後方，拉下口罩，彎腰對著地面吐痰，整個過程全被攝影機拍了下來。

尷尬的是，當顏國升吐完痰、重新面對鏡頭後，他先是遲疑了片刻，隨即向記者提議，「要不重頭開始問吧！」，卻被記者告知，「這是實時直播的，無法重新開始」，他也只好硬著頭皮繼續接受訪問。





▲ 採訪到一半，顏國升竟直接在路邊吐痰。（圖／翻攝自微博／人民熱議）

不少網友看完影片後，紛紛調侃，「可憐的記者和攝影還來不及躲開」、「真的好尷尬了」「副省長的道德和衛生觀念也不怎麼樣啊….都這麼沒有素質嗎？」、「就算不是直播，也不該隨便吐吧。」、「全國人都看著呢…這工作怕是不保了。」；但也有人認為，「他就沒帶紙，你總不能讓人家嚥下去吧…」、「他們日夜工作也辛苦了，多體諒下吧！」、「他轉身後退應該就是去找垃圾桶，但好像沒找到吧。」