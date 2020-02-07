「排隊買烤鴨」被感染…她第7天發熱乾咳！3男在同家公共浴池洗澡確診

▲南京一女子排隊買烤鴨時被傳染。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢肺炎疫情不斷擴散，在杭州，有人在診所和感染者近距離駐留50秒被傳染；在寧波，有人在菜市場攤位前和感染者約15秒的近距離站立被傳染……。這樣的案例還有很多，江蘇省衛健委2月6日通報了一則案例，一名女子在排隊買烤鴨時被感染。

綜合陸媒報導，2月5日，南京市新增新型肺炎確診病例5例。其中，一新增的62歲女性病例，1月22日在烤鴨店排隊購買烤鴨時，與一確診病例（後在浙江被確診）有過密切接觸，1月29日出現發熱乾咳等症狀，居家休息未外出，2月2日步行至醫院就診，2月5日確診，目前症狀較輕，病情平穩。

▲3人在同一家公共浴室洗澡被感染。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

此外，在江蘇淮安市，曾在同一家公共浴室洗澡的多人被確診。

病例1：男，32歲，現住淮安清江浦區酈城國際社區，無湖北居住史和旅行史，是淮安確診病例的密切接觸者，1月19日晚至1月20日凌晨在淮安區淺深浴室洗浴，1月25日出現頭痛、咳嗽、發熱等症狀，服用感冒藥後好轉，因岳父和妻子被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎，2月2日起被集中隔離觀察，2月3日轉至淮安市第四人民醫院，2月5日被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎，目前病情平穩。

病例2：男，35歲，現住淮安區河下街道河北村，無湖北居住史和旅行史，1月24日下午在淮安區淺深浴室洗浴，1月30日出現畏寒、發熱、乾咳等症狀，服藥後症狀未緩解，2月2日至淮安市第四人民醫院，接受隔離觀察治療，2月5日被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎，目前病情平穩。

病例3：男，35歲，現住淮安生態文旅區徐楊社區二期，無湖北居住史和旅行史，與淮安確診病例有密切接觸，1月23日下午在淮安區淺深浴室洗浴，2月1日出現胸悶不適等症狀，2月2日在開發區徐楊衛生院就診，肺部CT檢查顯示兩肺見散在斑片狀磨玻璃影，遂轉至淮安市第四人民醫院，接受隔離觀察治療，2月5日被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎，目前病情平穩。