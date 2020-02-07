戴不戴口罩引論戰　柯文哲：人多、密閉、不特定要戴

記者陳家祥／台北報導

武漢肺炎疫情不斷延燒，掀起全台口罩荒。為了保留口罩給真正需要的民眾，民進黨立委發起「你先領」活動，還點名近期出席公開場合皆戴口罩的柯文哲是誤導民眾。對此，柯文哲雖然在臉書上也稱口罩給有需要的人戴，但7日受訪時仍回應，「我自己就是醫生，為什麼要跟我打這題目？神經病」，強調共同敵人還是武漢肺炎，不想在這裡跟這些1450纏鬥。

隨著口罩大缺貨，到底需不需要戴口罩成為近來熱議話題。柯文哲表示，口罩是該戴的時候戴，「人多、密閉、不特定，這要戴口罩」，像如果在家裡，自己跟陳佩琪都是醫護人員而且大家都很有知識，那就不用帶，因為都是熟識，要處理的是不特定的，「比方說坐公車，就很麻煩不曉得誰要上來，密閉、人多、不特定這種環境要帶，其他就不用了」。

至於前疾管局副局長施文儀質疑誤導民眾，甚至質疑口罩哪裡來？柯文哲說，因為我們家都有醫生，「陳佩琪醫生啊，她平常看門診都有待，所以我們家平常都有庫存」。柯說，比較麻煩是他出來的時候公共場合要帶，「其實我在辦公室都沒有戴，只是我戴的時候剛好被你看到，所以一個口罩用2、3天沒問題」。

至於是否會覺得防疫問題變政治議題？柯文哲說，其實自己也不想跟他們吵架，「我自己是醫生，專業上不要去懷疑我」，該戴會戴，只是剛好戴的時候都是被採訪的時候，「不然我在辦公室你們也沒有去採訪」。

而民進黨要你聽專家的話？柯文哲「嘖」了一聲，不耐煩表示，「我自己就是醫生，你為什麼要跟我打這題目？神經病，我看那有人還在講，林楚茵，奇怪，臉書自己都戴口罩戴那麼那個，奇怪…，我跟你講，我們共同敵人還是武漢肺炎，不想在這裡跟這些1450在那纏鬥」。

