68歲重症患首位受藥！「瑞德西韋」大陸臨床試驗啟動…首批761例患者試用

▲武漢肺炎治療用藥專利引發爭議。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國藥廠吉利德科學公司（Gilead Science）的實驗藥品「瑞德西韋」（Remdesivir），有機會成為2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）的治療藥物。據陸媒《新華視點》報導，大陸針對瑞德西韋的臨床試驗6日晚已在武漢金銀潭醫院啟動，首位受藥的是一位68歲的男性重症患者。此前，陸方被指責，疑搶先註冊美國製藥廠專利。

美國製藥廠吉利德公司研發的瑞德西韋被用來治療新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），一天就出現病情好轉的狀況，讓各國醫師感到相當振奮。

根據外媒報導，美國一名到訪武漢的男性確診罹患武漢肺炎，住院第7天的晚上開始投用瑞德西韋，隔天病情就開始好轉，臨床症狀出現改善。而這款瑞德西韋早前被用來治療伊波拉病毒，不過臨床效果不如其他藥物。

《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的報告指出，由於這名美國男性病情惡化，醫療團隊投用瑞德西韋，結果得到改善；但這款藥物是否有效，仍待更多實驗。

▲武漢肺炎疫情延燒全球。（圖／路透）

據《中國健康報》報導，中日友好醫院王辰、曹彬團隊5日下午表示，在武漢市金銀潭醫院宣佈啟動瑞德西韋治療2019新型冠狀病毒感染臨床3期研究，首批試驗761例患者。據中日友好醫院方面表示，臨床試驗將納入761例患者，輕症與中症患者308例，重症患者453例，採用隨機、雙盲、安慰劑對照方法展開。

此前，武漢病毒所於4日在官網公佈此項研究成果，並稱已申請專利，疑搶先註冊專利。公告聲明，「在上述具有抗2019新型冠狀病毒作用的藥物中，我們對於國內已經上市並能夠完全實現自主供應的藥物磷酸氯喹，不申請相關專利，以鼓勵相關企業參與疫情防控的積極性；對在我國尚未上市，且具有知識產權壁壘的藥物瑞德西韋，我們依據國際慣例，從保護國家利益的角度出發，在1月21日申報了中國發明專利（抗2019新型冠狀病毒的用途），並將通過PCT（專利合作協定）途徑進入全球主要國家。」