石正麗被指控洩漏病毒　哈佛教授：陰謀論過於「荒誕」

▲ 武漢病毒研究所被指控，就是洩漏新型冠狀病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

印度學者日前在論文中提到，新型冠狀病毒內被發現4個插入物，與愛滋病毒基因高度吻合，指控病毒專家石正麗所在的「武漢病毒研究所」就是洩漏病毒的源頭。中國「多益網路」董事長徐波4日也在微博上發文，公開舉報武漢病毒研究所涉嫌製造和傳播病毒。哈佛大學流行病學專家則說，這樣的陰謀論過於「荒誕」。

根據BBC報導，徐波在微博發布一篇長文，詳細列出一系列「基本事實」，還有與石正麗有關的學術論文連結。他指出，武漢病毒研究所曾進行過一項特殊研究，利用病毒基因重組技術，將原本不會感染人類的蝙蝠冠狀病毒，改造成能感染人類的新型冠狀病毒。

徐波說到，「武漢病毒研究所2015年就曾在《自然》雜誌上發表論文，稱他們已經對老鼠進行實驗，結果證實損害老鼠肺部，將繼續對猴子做相關實驗。我懷疑武漢病毒研究所對實驗動物管理不善，病毒實驗動物流出，導致新型冠狀病毒疫情，因此決定向國家舉報武漢病毒研究所，希望國家徹查該研究所實驗動物管理情況，及相關蝙蝠冠狀病毒改造為可感染人類的研究情況。」

▲ 「多益網路」董事長徐波在微博舉報武漢病毒研究所涉嫌製造和傳播病毒。（圖／翻攝自多益網絡董事長徐波微博）

瀚陽生技總經理兼研發長林陽生也懷疑，武漢肺炎新型冠狀病毒是中國解放軍透過基因工程「惡搞」出來的，想作為生物戰劑。他以2003年台灣詹姓中校感染SARS為例，認為目前最有可能的狀況就是研發人員感染自己，在症狀發作前到處走，在武漢散佈，再由封城前就逃難的500萬人擴散到中國、全世界。

據了解，石正麗是研究冠狀病毒的專家，曾在2017年帶領研究團隊完成「中國蝙蝠攜帶重要病毒研究」項目，獲得湖北自然科學獎一等獎。也曾於2018年11月在上海交通大學針對《蝙蝠冠狀病毒及其跨種感染研究》做主題演講。

面對外界質疑，石正麗2日曾在在微信朋友圈發文，以自己生命擔保武漢肺炎病毒絕對不是源自於她的實驗室。哈佛大學流行病學專家麥克（Michael Mina）也直呼，這樣的陰謀論過於「荒誕」，畢竟所有的證據都顯示，這次疫情的病原體是從「動物傳播到人身上的」。

▼ 石正麗過去曾參與「蝙蝠冠狀病毒及跨種感染研究」 。（圖／翻攝自莫有小略BB微博）